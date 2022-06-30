Лучше не спешить. За 10 дней под колесами автомобилей оказались более 20 омичей

В Омской области за последние 10 дней в ДТП пострадал 21 пешеход. В этих авариях 2 человека погибли, а 19 получили травмы.
Практически все пострадавшие оказались под колесами автомобилей из-за нарушения правил дорожного движения — перебегали дорогу в неположенном месте.
Накануне вечером водитель пассажирского микроавтобуса «ГАЗель» сбил мужчину, который переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу, но на запрещающий сигнал светофора. В результате 39-летний пострадавший скончался на месте ДТП.
22 июня, также в вечернее время, в Авиагородке водитель сбил 17-летнего подростка. Молодой человек был госпитализирован в больницу. 23 июня на проезжей части был сбит пешеход на электросамокате — мужчина ехал по встречной полосе движения.
В Госавтоинспекции напомнили, что за жизнь и здоровье несут ответственность все участники движения — как водители, так и пешеходы. Даже переходя дорогу по регулируемому пешеходному переходу, нужно убедиться, что водители вас точно видят и пропускают.
«Водителям при приближении к пешеходному переходу необходимо снижать скорость. ГИБДД убедительно просит водителей не забывать о том, что дорога — зона повышенной опасности. В процессе дорожного движения следует четко контролировать ситуацию и быть максимально внимательными к пешим участникам дорожного движения, особенно к детям, находящимся в непосредственной близости от проезжей части или переходящим дорогу», — подчеркнули в ведомстве.