Корпорация МСП работает над площадкой для решения долговых споров бизнеса

Исаевич подчеркнул, что многие должники получают этот статус без злого умысла. Среди таких немало начинающих предпринимателей, от недостатка опыта набирающих долги. При этом неопытные бизнесмены стараются убежать от проблемы, уклоняясь от диалога с кредиторами, что только обостряет конфликт.