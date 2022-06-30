Корпорация МСП работает над площадкой для решения долговых споров бизнеса

Центр будет заниматься разблокированием счетов предпринимателей-должников, а также недопущением их блокировки и последующего банкротства. Об этом пишет ТАСС.
Гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич назвал новый центр “службой спасения для бизнеса”. Сотрудники центра будут помогать должникам и кредиторам найти максимально комфортные способы погашения образовавшейся задолженности. Это позволит уберечь компании от закрытия и сохранить рабочие места.
Исаевич подчеркнул, что многие должники получают этот статус без злого умысла. Среди таких немало начинающих предпринимателей, от недостатка опыта набирающих долги. При этом неопытные бизнесмены стараются убежать от проблемы, уклоняясь от диалога с кредиторами, что только обостряет конфликт.
Центр в этих противоречиях будет выступать в качестве медиатора, беспристрастной и объективной стороны.
Отмечается, что новая площадка будет работать с задолженностями разных типов, в том числе с долгами перед бюджетом.
После того как бизнесмен обратится в центр, последний инициирует проверку. Её проводят представители Корпорации МСП, кредитора и налоговой службы. Задача комиссии выяснить причину образования долга и другие обстоятельства. После чего совместно вырабатывается пошаговый план погашения задолженности, выполнение которого контролируется сотрудниками центра.
От приема заявки до получения обратной связи проходит не более двух суток. Подать её можно через “Сервис 360°” на цифровой платформе МСП.РФ.