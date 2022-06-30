Китайская домохозяйка почти 10 лет выдумывала историю про Россию для «Википедии»

Далее к расследованию подключилась уже «Википедия» — удалось раскрыть несколько фейковых аккаунтов китайской домохозяйки: с них она публиковала выдуманные истории о династии Цин и о России. Женщина талантливо переплетала реальные факты с фантазией, поэтому в течение многих лет посетители сайта не замечали подлога. К 17 июня 2022 года большая часть вымышленных историй, которые китаянка разместила на «Википедии», удалена.