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Китайская домохозяйка почти 10 лет выдумывала историю про Россию для «Википедии»

Китайская домохозяйка почти 10 лет выдумывала историю про Россию для «Википедии»

Вчера, 22:04
Фото: pxhere.com
Женщина из Китая за десять лет придумала и написала 206 историй про Россию в «Википедию».

На протяжении десяти лет домохозяйка писала статьи для китайской «Википедии» о России — она выдумывала исторические факты о стране и о династии Цин, сообщает 360tv.ru со ссылкой на издание Sixth Tone. Женщина подготовила более 200 материалов и внесла правки в сотни статей.

Подлог случайно обнаружил известный китайский писатель-фантаст Ифань. Он зашел в «Википедию», чтобы найти историю для сюжета романа и увидел статью о серебряном руднике Кашен, который был открыт Тверским княжеством в XII–XV веках. Писатель провел исследование, в результате которого выяснил: такого рудника не было, информация из статьи не соответствует действительности.  

Далее к расследованию подключилась уже «Википедия» — удалось раскрыть несколько фейковых аккаунтов китайской домохозяйки: с них она публиковала выдуманные истории о династии Цин и о России. Женщина талантливо переплетала реальные факты с фантазией, поэтому в течение многих лет посетители сайта не замечали подлога. К 17 июня 2022 года большая часть вымышленных историй, которые китаянка разместила на «Википедии», удалена.

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