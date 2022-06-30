Под воздействием определенных факторов суставы рук и ног со временем изнашиваются и не могут противостоять механической нагрузке. Суставной хрящ истончается, кости смещаются — возникают болезненные ощущения, ведущие к ограниченности движений. Такое заболевание носит название артроз (другое название — остеоартроз).
Чаще всего патология развивается в крупных суставах: коленном, плечевом, тазобедренном. Но артроз может задевать и суставы пальцев кисти и межфаланговые суставы и суставы позвоночника.
Заболевание обычно возникает под воздействием сразу нескольких факторов. Причиной может стать, например, малоподвижный образ жизни, лишний вес, сопутствующие болезни, возраст, наследственная предрасположенность и др.
На его развитие могут повлиять и особенности условий труда: так, водители страдают от артрозов плечевых суставов, грузчикам чаще требуется лечение ног, у маляров встречаются болезни локтевых суставов. Также патология может развиться вследствие травм, сопутствующих воспалений в суставе, нарушений кровоснабжения.
Появление боли в суставах и ограничение подвижности — характерные признаки болезни. Но выраженность симптомов зависит от стадии заболевания:
При появления первых симптомов болезнь можно вылечить без оперативного вмешательства, у врача-ревматолога. Но если заболевание запустить и не убрать причины его появления, то это может привести к полной обездвиженности и инвалидности. Поэтому при первых подозрениях на артроз нужно обращаться за помощью к специалисту-ревматологу.
Лечением суставных патологий занимается ревматолог либо травматолог-ортопед. В больницах и клиниках Омска предлагается как консервативное лечение, так и хирургическое вмешательство.
Для лечения и точной диагностики заболевания понадобятся проведение рентгенологического исследования сустава, общие анализы и дополнительные исследования. В зависимости от характера патологии и методов лечения может возникнуть необходимость в консультации диетолога и физиотерапевта.
Прием ревматолога в частном МЦ Омска «АртМед» обойдется в 850 рублей. При этом вторичный прием специалиста будет стоить дешевле.
К ревматологу в Омске нужно записаться при следующих симптомах:
Ревматолог в Омске проведет первичный осмотр и направит на дополнительные исследования, после чего назначит консервативное лечение и физиотерапевтические процедуры.
В клинике Омска ведут прием несколько врачей-ревматологов. Цена на прием у врача-ревматолога — от 990 рублей, но если записаться к кандидату медицинских наук, то консультация ревматолога будет стоить от 1200 рублей.
В КДЦ «Ультрамед» Омска предоставлен весь комплекс лабораторных и рентгенологических методов исследования. Для лечения патологий суставов врачи-ревматологи применяют немедикаментозные методы лечения, среди которых массаж, ЛФК, ортопедические средства реабилитации. В списке других методов лечения — фармакотерапия, назначение ГКС и НПВС, паравертебральная и внутрисуставная терапия в виде блокад.
В медцентре Омска ведет прием один врач-ревматолог. Цены средние, стоимость первичного приема от 900 рублей. Здесь есть все услуги по диагностике заболеваний суставов, включая МРТ, рентгенографию и малоинвазивную диагностику.
Методы медикаментозного лечения, назначаемого врачом-ревматологом, включают противоболевую терапию, применение нейротропных препаратов, обезболивающие блокады, инъекции, которые запускают процесс восстановления суставной ткани. Кроме этого, в медцентре Омска можно пройти полный курс немедикаментозного лечения: ЛФК, массаж, физиотерапевтические процедуры.
При выполнении всех рекомендаций ревматолога прогрессирование болезни и нарушение суставной функции приостанавливается, удается избежать оперативного вмешательства.
Самая крупная сеть медучреждений в Омске представлена многопрофильным центром современной медицины «Евромед». Подразделений медцентра, где принимают ревматологи, в Омске несколько:
Цены в клинике довольно высокие, первичная консультация врача-ревматолога обойдется от 1300 рублей. Стоимость дополнительных манипуляций варьируется от 520 рублей (за малую аутогемотерапию) до 990 рублей (за внутрисуставные блокады).
Врач-ревматолог подбирает комплексное лечение с использованием блокад, противоболевых и противовоспалительных средств, иммунотерапии, инъекций гиалуроновой кислоты и хондропротекторов, физиотерапевтических методик лечения.
Основное направление деятельности частной медклиники Омска — консультативный прием. Врач-ревматолог на основе данных исследований и первичного осмотра определяет метод лечения патологий суставов:
Цены приемлемые, стоимость приема ревматолога в клинике Омска — от 900 рублей за первичный осмотр.
Медклиника в Омске оказывает широкий спектр медпомощи взрослым и детям с заболеваниями центральной и периферической нервной системы, консультирование по всем актуальным медицинским направлениям.
В клинике ведет прием врач-ревматолог, занимающийся лечением патологий, связанных с поражением суставов, которые сопровождаются затрудненностью движений и болезненными ощущениями.
Консультация ревматолога в медучреждении Омска будет стоить от 1000 рублей, но есть возможность вызвать врача на дом — от 2500 рублей. Также на дому предоставляются услуги по проведению медицинских манипуляций, массажа, ЛФК, забора анализов, внутримышечных инъекций.
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Адреса медучреждений в Омске, где ведут прием, консультирование и операции пациентам с артрозом:
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