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Где в Омске лечат суставы?

Где в Омске лечат суставы?

30 июня, 13:53
Фото: pxhere.com
Лечение суставов включает в себя медикаментозную терапию, а при необходимости — оперативное вмешательство. Мы расскажем, где ведут прием ревматологи в Омске и где проводят операции по замене и восстановлению суставов.

Артроз суставов: причины и симптомы

Под воздействием определенных факторов суставы рук и ног со временем изнашиваются и не могут противостоять механической нагрузке. Суставной хрящ истончается, кости смещаются — возникают болезненные ощущения, ведущие к ограниченности движений. Такое заболевание носит название артроз (другое название — остеоартроз).

Чаще всего патология развивается в крупных суставах: коленном, плечевом, тазобедренном. Но артроз может задевать и суставы пальцев кисти и межфаланговые суставы и суставы позвоночника.

Заболевание обычно возникает под воздействием сразу нескольких факторов. Причиной может стать, например, малоподвижный образ жизни, лишний вес, сопутствующие болезни, возраст, наследственная предрасположенность и др.

На его развитие могут повлиять и особенности условий труда: так, водители страдают от артрозов плечевых суставов, грузчикам чаще требуется лечение ног, у маляров встречаются болезни локтевых суставов. Также патология может развиться вследствие травм, сопутствующих воспалений в суставе, нарушений кровоснабжения.

Появление боли в суставах и ограничение подвижности — характерные признаки болезни. Но выраженность симптомов зависит от стадии заболевания:

  1. На первой стадии боль возникает во время движения: например, при ходьбе, при подъеме по лестнице, после долгого пребывания на ногах. При этом ограниченность в движениях незначительная.
  2. Вторая стадия характеризуется гипертрофией мышц. При патологии нижних конечностей может возникнуть хромота, при артрозе плечевого сустава после длительной нагрузки боль дает о себе знать даже в состоянии покоя.
  3. На третьей стадии суставы сильно истончаются, костная ткань теряет свои функции. Боли носят постоянный характер, возникает атрофия мышц, любые движения даются с трудом.

При появления первых симптомов болезнь можно вылечить без оперативного вмешательства, у врача-ревматолога. Но если заболевание запустить и не убрать причины его появления, то это может привести к полной обездвиженности и инвалидности. Поэтому при первых подозрениях на артроз нужно обращаться за помощью к специалисту-ревматологу.

Артроз суставов: причины и симптомы
Фото: gosmed.ru

Клиники Омска: где лечить суставы?

Лечением суставных патологий занимается ревматолог либо травматолог-ортопед. В больницах и клиниках Омска предлагается как консервативное лечение, так и хирургическое вмешательство.

Для  лечения и точной диагностики заболевания понадобятся проведение рентгенологического исследования сустава, общие анализы и дополнительные исследования. В зависимости от характера патологии и методов лечения может возникнуть необходимость в консультации диетолога и физиотерапевта.

Медицинский центр «АртМед»

Прием ревматолога в частном МЦ Омска «АртМед» обойдется в 850 рублей. При этом вторичный прием специалиста будет стоить дешевле.

К ревматологу в Омске нужно записаться при следующих симптомах:

  1. Появление утренней скованности в суставах. Если при пробуждении вам необходимо какое-то время, чтобы восстановить движение в суставах, то это может указывать на патологические изменения хрящевой ткани.
  2. Деформирование сустава, увеличение или отечность сустава.
  3. Постоянные боли в суставе: при движении и при покое.

Ревматолог в Омске проведет первичный осмотр и направит на дополнительные исследования, после чего назначит консервативное лечение и физиотерапевтические процедуры.

Медицинский центр «АртМед»
Фото: vk.com/cvl55

Клинико-диагностический центр «Ультрамед»

В клинике Омска ведут прием несколько врачей-ревматологов. Цена на прием у врача-ревматолога — от 990 рублей, но если записаться к кандидату медицинских наук, то консультация ревматолога будет стоить от 1200 рублей.

В КДЦ «Ультрамед» Омска предоставлен весь комплекс лабораторных и рентгенологических методов исследования. Для лечения патологий суставов врачи-ревматологи применяют немедикаментозные методы лечения, среди которых массаж, ЛФК, ортопедические средства реабилитации. В списке других методов лечения — фармакотерапия, назначение ГКС и НПВС, паравертебральная и внутрисуставная терапия в виде блокад.

Клинико-диагностический центр «Ультрамед»
Фото: vk.com/ultramed55

Медицинский центр «Ситимед»

В медцентре Омска ведет прием один врач-ревматолог. Цены средние, стоимость первичного приема от 900 рублей. Здесь есть все услуги по диагностике заболеваний суставов, включая МРТ, рентгенографию и малоинвазивную диагностику.

Методы медикаментозного лечения, назначаемого врачом-ревматологом, включают противоболевую терапию, применение нейротропных препаратов, обезболивающие блокады, инъекции, которые запускают процесс восстановления суставной ткани. Кроме этого, в медцентре Омска можно пройти полный курс немедикаментозного лечения: ЛФК, массаж, физиотерапевтические процедуры.

При выполнении всех рекомендаций ревматолога прогрессирование болезни и нарушение суставной функции приостанавливается, удается избежать оперативного вмешательства.

Медицинский центр «Ситимед»
Фото: vk.com/public106950773

Клиника «Евромед»

Самая крупная сеть медучреждений в Омске представлена многопрофильным центром современной медицины «Евромед». Подразделений медцентра, где принимают ревматологи, в Омске несколько:

  • на ул. Съездовской, д. 29, к. 3;
  • на левом берегу — ул. Лукашевича, д. 21Б;
  • на территории Зеленого острова, ул. Старозагородная Роща, д. 8.

Цены в клинике довольно высокие, первичная консультация врача-ревматолога обойдется от 1300 рублей. Стоимость дополнительных манипуляций варьируется от 520 рублей (за малую аутогемотерапию) до 990 рублей (за внутрисуставные блокады).

Врач-ревматолог подбирает комплексное лечение с использованием блокад, противоболевых и противовоспалительных средств, иммунотерапии, инъекций гиалуроновой кислоты и хондропротекторов, физиотерапевтических методик лечения.

Клиника «Евромед»
Фото: vk.com/euromed_omsk

Клиника «Доктор САШ»

Основное направление деятельности частной медклиники Омска — консультативный прием. Врач-ревматолог на основе данных исследований и первичного осмотра определяет метод лечения патологий суставов:

  1. Медикаментозное лечение: хондропротекторы, нестероидные противовоспалительные препараты, сосудорасширяющие средства, спазмолитики и обезболивающие препараты и мази.
  2. Инъекции в сустав: антисептики и антибиотики при медикаментозных блокадах, гиалуроновая кислота для запуска процесса восстановления хряща сустава.
  3. Физиотерапевтические процедуры: ударно-волновая терапия, массаж, лазеротерапия, мануальная терапия, гирудотерапия.

Цены приемлемые, стоимость приема ревматолога в клинике Омска — от 900 рублей за первичный осмотр.

Клиника «Доктор САШ»
Фото: vk.com/doctor_sash

Медицинская клиника «Неврология для всех»

Медклиника в Омске оказывает широкий спектр медпомощи взрослым и детям с заболеваниями центральной и периферической нервной системы, консультирование по всем актуальным медицинским направлениям.

В клинике ведет прием врач-ревматолог, занимающийся лечением патологий, связанных с поражением суставов, которые сопровождаются затрудненностью движений и болезненными ощущениями.

Консультация ревматолога в медучреждении Омска будет стоить от 1000 рублей, но есть возможность вызвать врача на дом — от 2500 рублей. Также на дому предоставляются услуги по проведению медицинских манипуляций, массажа, ЛФК, забора анализов, внутримышечных инъекций.

Медицинская клиника «Неврология для всех»
Фото: yandex.ru/maps

Поликлиника КМХЦ

Судя по рейтингу медучреждений Омска и  хорошим отзывам пациентов, КМХЦ — самый крупный государственный многопрофильный медцентр в Омске с современным оборудованием и концентрацией высококлассного медперсонала.

К лечению суставов здесь подходят комплексно: в клинике ведет прием врач-ревматолог, оказывается весь спектр необходимых исследований, есть отделение физиотерапии. Стоимость услуг в медцентре самая приемлемая в Омске: прием врачей от 800 рублей, исследования — от 200 рублей.

Кроме того, в КМХЦ Омска действует отделение травматологии и ортопедии, где успешно проводятся артроскопические операции для лечения суставов. Причем эта услуга оказывается бесплатно — в рамках системы медицинского страхования и государственного квотирования.

Вместе  с тем важно отметить, что врачи поликлиники принимают активное участие в организации перевозки раненных из Луганска в Омск, а по прибытию в КМХЦ медики стабилизируют пациентов, осуществляют лечение и проводят операции.

Поликлиника КМХЦ
Фото: vk.com/kmhc55

Западно-Сибирский медицинский центр ФМБА России

На базе медцентра осуществляют прием и консультирование пациентов с проблемами в суставах. Кроме того, в отделении ортопедии проводятся операции по эндопротезированию коленных, тазобедренных, плечевых суставов.

Это единственное в Омском регионе лечебное учреждение федерального уровня, которое оказывает высокотехнологичную медицинскую помощь по лечению суставов абсолютно бесплатно. 

Отзывы пациентов подтверждают внимательность и высокую квалификацию персонала как на стадии консультирования, так и в период лечения и восстановления после болезни.

При этом необходимо подчеркнуть, что, по данным на 24 июня, силами медиков ФМБА РФ на освобожденной территории ДНР оказана комплексная медицинская помощь 11 тысячам пациентов.

Западно-Сибирский медицинский центр ФМБА России
Фото: vk.com/zsmc_fmba

Городские поликлиники и больницы

В медучреждения Омска можно обратиться за помощью к ревматологу в государственные поликлиники и больницы.

Адреса медучреждений в Омске, где ведут прием, консультирование и операции пациентам с артрозом:

  • Поликлиника ККД: Октябрьский район, ул. Бульварная, 7;
  • Омская центральная районная больница: ул. Малиновского, 14;
  • Городская поликлиника № 4: Советский район, проспект Королева, 10/2;
  • Консультативная поликлиника ОКБ: Советский район, ул. Березовая, 3;
  • Городская поликлиника № 6: ул. Фугенфирова, 10;
  • БУЗОО ГКБСМП № 2: ул. Лизы Чайкиной, 7;
  • Поликлиника ГБ № 3: ул. Энергетиков, 19;
  • Поликлиника ГБ № 2: ул. 3-я Транспортная, 1, к. 2.

После оперативного вмешательства помощь пациентам с артрозом осуществляет Центр восстановительной медицины и реабилитации минздрава Омской области: ул. Андрианова, 18.

Городские поликлиники и больницы
Фото: Медиахолдинг 1Mi
#Здоровье#Лечение#Болезнь#Врач
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