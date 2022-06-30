При появления первых симптомов болезнь можно вылечить без оперативного вмешательства, у врача-ревматолога. Но если заболевание запустить и не убрать причины его появления, то это может привести к полной обездвиженности и инвалидности. Поэтому при первых подозрениях на артроз нужно обращаться за помощью к специалисту-ревматологу.