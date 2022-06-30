Галкин высмеял Михалкова на концерте в Израиле: «Не бесов гонит, а пургу»

Так, на очередном выступлении Максим Галкин с сарказмом раскритиковал авторскую передачу Никиты Михалкова «Бесогон» и самого Никиту Сергеевича, пишет Правда.Ру.
«С отдельного перрона торжественно тронулся Никита Сергеевич Михалков. …Он уже не бесов гонит, а пургу. Чистый «пургонос». Если у Соловьева в голове тараканы, то у Михалкова «большой мохнатый шмель», — язвил артист со сцены.
Напомним, в феврале Максим Галкин и его супруга Алла Пугачева взяли детей и уехали в Израиль, проявив таким образом свое несогласие с действиями российских властей. Позже Галкин объяснял в запрещенной социальной сети, что в России лишился буквально всего — гастролей, рекламных контрактов и прочего заработка. Также он отметил, что не стоит называть его предателем, так как он верен российской публике, но всегда разграничивал понятия «родина» и «власть».