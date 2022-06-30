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Галкин высмеял Михалкова на концерте в Израиле: «Не бесов гонит, а пургу»

Галкин высмеял Михалкова на концерте в Израиле: «Не бесов гонит, а пургу»

Вчера, 21:42
Фото: besogontv.ru
Юморист ездит по городам Израиля с концертным туром. Особой популярностью в его репертуаре пользуются шутки про российских знаменитостей, которые проявляют патриотизм и выступают против спецоперации на Украине.

Так, на очередном выступлении Максим Галкин с сарказмом раскритиковал авторскую передачу Никиты Михалкова «Бесогон» и самого Никиту Сергеевича, пишет Правда.Ру.

«С отдельного перрона торжественно тронулся Никита Сергеевич Михалков. …Он уже не бесов гонит, а пургу. Чистый «пургонос». Если у Соловьева в голове тараканы, то у Михалкова «большой мохнатый шмель», — язвил артист со сцены.

Напомним, в феврале Максим Галкин и его супруга Алла Пугачева взяли детей и уехали в Израиль, проявив таким образом свое несогласие с действиями российских властей. Позже Галкин объяснял в запрещенной социальной сети, что в России лишился буквально всего — гастролей, рекламных контрактов и прочего заработка. Также он отметил, что не стоит называть его предателем, так как он верен российской публике, но всегда разграничивал понятия «родина» и «власть».

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