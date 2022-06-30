Эксперты прогнозируют 48 рублей за $1 в июле

По мнению экспертов, ключевым фактором, влияющими сейчас на курс российской валюты, является баланс между импортом и экспортом, пишет iz.ru.
Отмечается, что повышение ставки ФРС и 6-й пакет санкций не ослабили курс рубля. Более того, в июне российская валюта еще больше укрепилась. Причиной этого стали: высокая стоимость углеводородов, невысокий спрос на валюту и отсутствие бюджетного правила.
Для импортеров низкий курс доллара – позитивный фактор, если бизнес будет уверен в отсутствии волатильности рубля. А вот для экспорта это довольно плохо. Например, сейчас импортная говядина примерно на 25% дешевле российской, поэтому забой скота сейчас невыгоден.
Финансовый аналитик Артем Звездин отметил, что сильно крепкий рубль действительно сейчас не выгоден никому. В то же время рычагов для воздействия на курс российской денежной единицы на данный момент не так и много, сказал он. Резервы заморожены, рычагов для воздействия толком не осталось.