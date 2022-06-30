Эксперты прогнозируют 48 рублей за $1 в июле

Финансовый аналитик Артем Звездин отметил, что сильно крепкий рубль действительно сейчас не выгоден никому. В то же время рычагов для воздействия на курс российской денежной единицы на данный момент не так и много, сказал он. Резервы заморожены, рычагов для воздействия толком не осталось.