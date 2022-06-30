Город55
ГлавноеВсе новости

Доля смартфонов Xiaomi на российском рынке превысила 30%

Сегодня, 11:12
Аналитики сообщают, что смартфоны Xiaomi стали самыми продаваемыми на рынке Российской Федерации с долей рынка 30,6%. Другие производители техники из КНР также усиливают позиции в России.

Как сообщает iz.ru, со ссылкой на данные “М. Видео – Эльдорадо”, во втором квартале 2022 года доля китайских брендов на рынке РФ была на уровне 65%, а в июне этот показатель составил 70%. 

Эксперты считают, что увеличение спроса на китайскую технику связано с ограничением поступления в Россию смартфонов Samsung и Apple. Если в первом квартале текущего года Samsung занимал 33% российского рынка, то уже в апреле-июне доля южнокорейского производителя упала до 18,5%. У Apple данный показатель уменьшился с 15,3% до 10,6%.

#Ольга Земскова
Подпишитесь
Курам на смех. Мучения омичей из-за пожара на пометохранилище оценили в 80 тысяч
Сегодня, 12:05
В Омск с инспекцией приедет вице-премьер Виктория Абрамченко
Чиновница курирует регионы Сибири, пострадавшие после пожаров.
Сегодня, 11:30
В Омске отменят два популярных автобусных маршрута
Сегодня, 11:03
Обвиняемого во взятках омского экс-замминистра Сычева выпустили из СИЗО
Сегодня, 11:44
Море по колено. В Омске во время ливня топит улицы, замыкает проводка и рвутся трубы
Вчера, 22:26
Сговорились. УФАС уличил в нарушениях две омские фирмы
«Стройсервис» и «СибРос» действовали по сговору на торгах по ремонту дорог, заявили антимонопольщики.
Сегодня, 12:24