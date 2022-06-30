Доля смартфонов Xiaomi на российском рынке превысила 30%

Эксперты считают, что увеличение спроса на китайскую технику связано с ограничением поступления в Россию смартфонов Samsung и Apple. Если в первом квартале текущего года Samsung занимал 33% российского рынка, то уже в апреле-июне доля южнокорейского производителя упала до 18,5%. У Apple данный показатель уменьшился с 15,3% до 10,6%.