Город55
ГлавноеВсе новости
В Сибири задумали выпускать беспилотные самосвалы

В Сибири задумали выпускать беспилотные самосвалы

Вчера, 17:01
Фото: Сибдепо
Разработкой занимается кузбасский политех.

В Кемерове планируют наладить производство беспилотных самосвалов. Их хотят делать на базе «КамАЗа», разработкой занимается КузГТУ, сообщает издание «Сибдепо». Первая презентация проходила в конце прошлого года, разработчики сообщали о планах создать три модели грузовиков-беспилотников разной грузоподъемности.

Сегодня на портале госзакупок появились два тендера на поставку комплектующих для «умных» самосвалов. На оборудование готовы потратить 5.5 млн рублей.

«Когда появится прототип — сказать трудно. В этом проекте КузГТУ сотрудничает с КАМАЗом, и они должны были сделать образец в прошлом году, но пока его нет», — сообщили в пресс-служе вуза.

Издание обращает внимание на то, что в недавней презентации речь шла о технике грузоподъемностью 30 тонн, тогда как в тендерах вуза заявлена гораздо большая грузоподъемность: 90 и 240 тонн.

 

#Екатерина Чаплинская#Новости#Кемеровская область#Техника#Госзакупки
Подпишитесь
Курам на смех. Мучения омичей из-за пожара на пометохранилище оценили в 80 тысяч
Сегодня, 12:05
В Омск с инспекцией приедет вице-премьер Виктория Абрамченко
Чиновница курирует регионы Сибири, пострадавшие после пожаров.
Сегодня, 11:30
В Омске отменят два популярных автобусных маршрута
Сегодня, 11:03
Обвиняемого во взятках омского экс-замминистра Сычева выпустили из СИЗО
Сегодня, 11:44
Море по колено. В Омске во время ливня топит улицы, замыкает проводка и рвутся трубы
Вчера, 22:26
Болезнь не отступает. Стали известны итоги оперштаба по коронавирусу в Омске
За неделю коронавирусом заболевает больше 250 человек.
Вчера, 19:07