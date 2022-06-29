В Сибири задумали выпускать беспилотные самосвалы

В Кемерове планируют наладить производство беспилотных самосвалов. Их хотят делать на базе «КамАЗа», разработкой занимается КузГТУ, сообщает издание «Сибдепо». Первая презентация проходила в конце прошлого года, разработчики сообщали о планах создать три модели грузовиков-беспилотников разной грузоподъемности.
Сегодня на портале госзакупок появились два тендера на поставку комплектующих для «умных» самосвалов. На оборудование готовы потратить 5.5 млн рублей.
«Когда появится прототип — сказать трудно. В этом проекте КузГТУ сотрудничает с КАМАЗом, и они должны были сделать образец в прошлом году, но пока его нет», — сообщили в пресс-служе вуза.
Издание обращает внимание на то, что в недавней презентации речь шла о технике грузоподъемностью 30 тонн, тогда как в тендерах вуза заявлена гораздо большая грузоподъемность: 90 и 240 тонн.