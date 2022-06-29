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В Сибири две недели скрывали анализы снятого с ребенка зараженного клеща

В Сибири две недели скрывали анализы снятого с ребенка зараженного клеща

Вчера, 17:07
Фото: 1MI
В итоге выяснилось, что девочке нужно было колоть другие препараты.

В Новокузнецке ребенок едва не заболел боррелезом после укуса клеща. Как рассказали порталу «Сибдепо» родители пострадавшей девочки, врачи почти две недели не говорили результаты исследования клеща и назначили лечение с большим опозданием.

Клеща на теле 5-летней девочки родители обнаружили еще 16 июня. В тот же день членистоногое сняли с ребенка и отвезли в лабораторию на исследование. Девочке поставили укол иммуноглобулина, защищающий от вируса клещевого энцефалита. Позже выяснилось, что ребенку нужны были другие препараты.

Спустя 12 дней, 28 июня, женщина пришло смс-сообщение из травмпункта, куда родителей пострадавшего ребенка пригласили за результатами анализа. Оказалось, что у клеща нашли возбудитель боррелеза, который вызывает болезнь Лайма.

Ребенка повторно направили к педиатру, где с большим опозданием выписали необходимые антибиотики. Мама девочки отметила, что не имеет претензий к педиатру, но крайне возмущена работой травмпункта, где так сильно затянули с оповещением о результатах анализа. Женщина написала жалобу в Минздрав Кузбасса.

 

#Происшествия#Новости#Омская область#Омск#Клещи#Ребенок#Анализ#Врачи#Ольга Акамова
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