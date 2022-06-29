В Сибири две недели скрывали анализы снятого с ребенка зараженного клеща

Клеща на теле 5-летней девочки родители обнаружили еще 16 июня. В тот же день членистоногое сняли с ребенка и отвезли в лабораторию на исследование. Девочке поставили укол иммуноглобулина, защищающий от вируса клещевого энцефалита. Позже выяснилось, что ребенку нужны были другие препараты.