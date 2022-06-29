В Сибири две недели скрывали анализы снятого с ребенка зараженного клеща

В Новокузнецке ребенок едва не заболел боррелезом после укуса клеща. Как рассказали порталу «Сибдепо» родители пострадавшей девочки, врачи почти две недели не говорили результаты исследования клеща и назначили лечение с большим опозданием.
Клеща на теле 5-летней девочки родители обнаружили еще 16 июня. В тот же день членистоногое сняли с ребенка и отвезли в лабораторию на исследование. Девочке поставили укол иммуноглобулина, защищающий от вируса клещевого энцефалита. Позже выяснилось, что ребенку нужны были другие препараты.
Спустя 12 дней, 28 июня, женщина пришло смс-сообщение из травмпункта, куда родителей пострадавшего ребенка пригласили за результатами анализа. Оказалось, что у клеща нашли возбудитель боррелеза, который вызывает болезнь Лайма.
Ребенка повторно направили к педиатру, где с большим опозданием выписали необходимые антибиотики. Мама девочки отметила, что не имеет претензий к педиатру, но крайне возмущена работой травмпункта, где так сильно затянули с оповещением о результатах анализа. Женщина написала жалобу в Минздрав Кузбасса.