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В Шотландии объявили дату проведения референдума о независимости

В Шотландии объявили дату проведения референдума о независимости

Вчера, 19:53
Фото: piqsels.com
Референдум о независимости пройдет в Шотландии в октябре 2023 года.

Власти Шотландии заявили о проведении референдума о независимости — предварительно он пройдет в 2023 году. Заявление первого министра Шотландии Николы Стерджен приводит 360tv.ru, ссылаясь на Sky News.

Правительство Шотландии, отметила Стерджен, предлагает провести референдум о независимости 19 октября 2023 года. Накануне первый министр заявила о готовности добиваться проведения этого референдума. Никола Стерджен считает, что выход Шотландии из состава Великобритании сделают регион более справедливым и благополучным.

Никола Стерджен подчеркнула, что, если результаты голосования будут положительными, Шотландия не будет зависеть от решений, принимаемых Вестминстерским правительством, за которое она свой голос не отдавала.

Британский премьер Борис Джонсон неоднократно подчеркивал, что не допустит второго референдума в Шотландии. Как считает Джонсон, народ региона уже выразил свое мнение в 2014 году. Жителям Шотландии предложили ответить на вопрос, должна ли страна обрести независимость. Против отделения от Великобритании проголосовало 55,3% шотландцев. 

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