В Шотландии объявили дату проведения референдума о независимости

Британский премьер Борис Джонсон неоднократно подчеркивал, что не допустит второго референдума в Шотландии. Как считает Джонсон, народ региона уже выразил свое мнение в 2014 году. Жителям Шотландии предложили ответить на вопрос, должна ли страна обрести независимость. Против отделения от Великобритании проголосовало 55,3% шотландцев.