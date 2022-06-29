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В Приморском крае начинает приобретать популярность КАСКО из-за подорожания ОСАГО

Сегодня, 13:41
Жители Приморского края все чаще приобретают полисы КАСКО на фоне подорожания ОСАГО.

Как сообщает fedpress.ru, в первом квартале здесь было оформлено 7,3 тысячи договоров КАСКО на общую сумму 383 миллиона рублей.

По словам сотрудника Дальневосточного ГУ Банка России Елены Швецовой, это связано с резким подорожанием автозапчастей. Особенно это касается тех из них, что прежде других страдают во время аварии. Из-за чего Банком России было внесено предложение о расширении коридора базового тарифа по ОСАГО на 26 процентов. И автостраховщики смогут оценивать риски при расчете стоимости каждого конкретного полиса.

Из-за растущих цен на автозапчасти со стороны страховщиков идут предложения водителям оформить мини-каско. В этом случае у водителя будет возможность получить у страховщика выплату или компенсацию в связи с ремонтом в том случае, если не он виновник ДТП.

 

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