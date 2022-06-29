В Приморском крае начинает приобретать популярность КАСКО из-за подорожания ОСАГО

По словам сотрудника Дальневосточного ГУ Банка России Елены Швецовой, это связано с резким подорожанием автозапчастей. Особенно это касается тех из них, что прежде других страдают во время аварии. Из-за чего Банком России было внесено предложение о расширении коридора базового тарифа по ОСАГО на 26 процентов. И автостраховщики смогут оценивать риски при расчете стоимости каждого конкретного полиса.