В Приморском крае начинает приобретать популярность КАСКО из-за подорожания ОСАГО

Как сообщает fedpress.ru, в первом квартале здесь было оформлено 7,3 тысячи договоров КАСКО на общую сумму 383 миллиона рублей.
По словам сотрудника Дальневосточного ГУ Банка России Елены Швецовой, это связано с резким подорожанием автозапчастей. Особенно это касается тех из них, что прежде других страдают во время аварии. Из-за чего Банком России было внесено предложение о расширении коридора базового тарифа по ОСАГО на 26 процентов. И автостраховщики смогут оценивать риски при расчете стоимости каждого конкретного полиса.
Из-за растущих цен на автозапчасти со стороны страховщиков идут предложения водителям оформить мини-каско. В этом случае у водителя будет возможность получить у страховщика выплату или компенсацию в связи с ремонтом в том случае, если не он виновник ДТП.