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В Омской области ликвидируется крупное предприятие

В Омской области ликвидируется крупное предприятие

Сегодня, 10:26
Фото: 1MI

В Омской области закрывается компания, проработавшая 29 лет

Речь о заводе ламинированной бумаги.

Как стало известно Городу55, 27 июня в Омске начался процесс ликвидации АО «Полипакс» Омский завод ламинированной бумаги». Компанию создали 29 лет назад – в мае 1993 года. Ее руководителем является Игорь Фалькович. 

Предприятие занимается производством гофрированной бумаги, картона, бумажной и картонной тары. 90% уставного капитала принадлежит АО Фирма "Кайрос". У компании нет собственного капитала, она потратила его на покрытие убытков. 

Причина этого заключается в том, что в прошлом году при убытках в размере 5.7 млн рублей выручка предприятия составила около 1.5 млн рублей. Компанию ликвидируют в течение полутора лет с момента принятия решения о закрытии.

#Вероника Жукова#Экономика#Новости#Омск#Бизнес малый и средний#Бизнес и власть#Бизнес-новости
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