В Омской области ликвидируется крупное предприятие

Как стало известно Городу55, 27 июня в Омске начался процесс ликвидации АО «Полипакс» Омский завод ламинированной бумаги». Компанию создали 29 лет назад – в мае 1993 года. Ее руководителем является Игорь Фалькович.
Предприятие занимается производством гофрированной бумаги, картона, бумажной и картонной тары. 90% уставного капитала принадлежит АО Фирма "Кайрос". У компании нет собственного капитала, она потратила его на покрытие убытков.
Причина этого заключается в том, что в прошлом году при убытках в размере 5.7 млн рублей выручка предприятия составила около 1.5 млн рублей. Компанию ликвидируют в течение полутора лет с момента принятия решения о закрытии.