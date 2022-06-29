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В Омске внезапно ликвидировали крупную сеть алкомаркетов

В Омске внезапно ликвидировали крупную сеть алкомаркетов

Сегодня, 13:03
Фото: 1MI
Компания накопила долги на несколько миллионов.

В ЕГРЮЛ появилась запись о ликвидации ООО «Коралл и Ко», которая в течение нескольких лет проходила процедуру банкротства. Это случилось 27 июня 2022 года по решению арбитражного суда о завершении конкурсного производства.

ООО «Коралл и Ко» входило в группу предприятий, связанных с «Омским виноторговым домом». Компании принадлежали крупная местная сеть «Алкомаркет».

Интересно, что в октябре 2020 года руководителя группы компаний «Омский виноторговый дом» Андрея Третьяка признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере и преднамеренном банкротстве. По версии следствия, он получил от кредитных организаций 561 млн рублей — этими деньгами он погасил ранее взятые кредиты, а затем распродал товар стоимостью более 420 млн рублей и ликвидировал несколько подконтрольных ему юрлиц, чтобы не выплачивать оставшиеся долги. В итоге его приговорили к 6.5 годам колонии.

#Ольга Акамова#Экономика#Новости#Омская область#Алкоголь#Ликвидация#Предприятие#Егрюл#Омск
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