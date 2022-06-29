В Омске внезапно ликвидировали крупную сеть алкомаркетов

Интересно, что в октябре 2020 года руководителя группы компаний «Омский виноторговый дом» Андрея Третьяка признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере и преднамеренном банкротстве. По версии следствия, он получил от кредитных организаций 561 млн рублей — этими деньгами он погасил ранее взятые кредиты, а затем распродал товар стоимостью более 420 млн рублей и ликвидировал несколько подконтрольных ему юрлиц, чтобы не выплачивать оставшиеся долги. В итоге его приговорили к 6.5 годам колонии.