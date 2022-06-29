В Омске появилось новое граффити в честь медиков при поддержке «Единой России»

Сделать граффити попросили представители больницы во время встречи с победителем предварительного голосования «Единой России» по 14-му округу Алексеем Половниковым. Он поздравлял врачей с Днем медицинского работника. Половников откликнулся на пожелание медиков и помог организовать нанесение граффити.
Работу выполнил известный омский художник Дмитрий Трайп.
«Я очень рад, что, обсудив возможность оформления хирургического корпуса клинической больницы № 3 мы смогли незамедлительно приступить к действию. В итоге, благодаря таланту нашего известного художника Дмитрия Трайп теперь всех посетителей больницы встречает изображение медицинского работника, который держит сердце. Уверен, что как для работников больницы, так и для её посетителей это станет не просто символом тепла, и доброты, но и надежды, спокойствия, мира и глубокого признания наших врачей», — отметил Алексей Половников.
За подарок поблагодарила главный врач городской детской клинической больницы № 3 Людмила Безрукова.
«Мы очень благодарны за оформление хирургического корпуса, на стену которого нанесено замечательное граффити. Изображение медицинского работника, бережно держащего в руках сердце, символизирует милосердие, тепло и доброту. Спасибо, что наше здание украшают такими замечательными рисунками!» — отметила она.
При содействии партии «Единая Россия» этим летом нанесено еще одно граффити — на стене городской детской клинической больницы № 2 в рамках проекта «Омск — это мы» появилось изображение известного омского врача Валентины Бисяриной.