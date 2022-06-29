В Омске появилось новое граффити в честь медиков при поддержке «Единой России»

Сделать граффити попросили представители больницы во время встречи с победителем предварительного голосования «Единой России» по 14-му округу Алексеем Половниковым. Он поздравлял врачей с Днем медицинского работника. Половников откликнулся на пожелание медиков и помог организовать нанесение граффити.