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В Омске появилось новое граффити в честь медиков при поддержке «Единой России»

В Омске появилось новое граффити в честь медиков при поддержке «Единой России»

Вчера, 18:12
Фото: Единая Россия
Рисунок нанесли на фасаде здания детской городской больницы № 3.

Сделать граффити попросили представители больницы во время встречи с победителем предварительного голосования «Единой России» по 14-му округу Алексеем Половниковым. Он поздравлял врачей с Днем медицинского работника. Половников откликнулся на пожелание медиков и помог организовать нанесение граффити.

Работу выполнил известный омский художник Дмитрий Трайп.

 

Единая Россия
«Я очень рад, что, обсудив возможность оформления хирургического корпуса клинической больницы № 3 мы смогли незамедлительно приступить к действию. В итоге, благодаря таланту нашего известного художника Дмитрия Трайп теперь всех посетителей больницы встречает изображение медицинского работника, который держит сердце. Уверен, что как для работников больницы, так и для её посетителей это станет не просто символом тепла, и доброты, но и надежды, спокойствия, мира и глубокого признания наших врачей», — отметил Алексей Половников.

За подарок поблагодарила главный врач городской детской клинической больницы № 3 Людмила Безрукова.

«Мы очень благодарны за оформление хирургического корпуса, на стену которого нанесено замечательное граффити. Изображение медицинского работника, бережно держащего в руках сердце, символизирует милосердие, тепло и доброту. Спасибо, что наше здание украшают такими замечательными рисунками!» — отметила она.

При содействии партии «Единая Россия» этим летом нанесено еще одно граффити — на стене городской детской клинической больницы № 2 в рамках проекта «Омск — это мы» появилось изображение известного омского врача Валентины Бисяриной.

#Екатерина Чаплинская
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