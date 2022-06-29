Стало известно, почему затягиваются сроки строительства новой школы в Омске

Министр образования Омской области Татьяна Дернова в эфире ГТРК «Иртыш» признала, что строительство школы в Чкаловске — проблемный вопрос. Она рассказала, что микрорайон находится в приаэродромной зоне, где есть свои ограничения на строительство социальных объектов.