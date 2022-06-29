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Стало известно, почему затягиваются сроки строительства новой школы в Омске

Стало известно, почему затягиваются сроки строительства новой школы в Омске

Вчера, 12:40
Фото: 1MI

В минобразования объяснили, почему на окраине Омска не могут построить школу

Школу не могут построить из-за шума.

В минобразования Омской области рассказали, почему в микрорайоне «Космический» на окраине Омска до сих пор не появилась новая школа. Оказалось, что строительству мешают самолеты.

Министр образования Омской области Татьяна Дернова в эфире ГТРК «Иртыш» признала, что строительство школы в Чкаловске — проблемный вопрос. Она рассказала, что микрорайон находится в приаэродромной зоне, где есть свои ограничения на строительство социальных объектов.

«Изменились нормативы, и участок попал под [приаэродромную] зону, где уровень децибел выше нормы. Но при этом мы видим, что рядом со школой огромный жилой микрорайон, там много лет живут люди. Есть проблема, которая решаема. Сейчас идет оформление соответствующих документов, получение соответствующий разрешений», — объяснила Дернова.

Чиновница заверила, что к концу следующего года школу достроят. Проект строительства уже готов, но из-за проблем с документацией строительство подорожало. Сейчас работы оценивают в 1.8 млрд рублей.

#Ольга Акамова#Омск#Город#Новости#Татьяна Дернова#Школа#Строительство
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