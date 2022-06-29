Стало известно, какие факультеты и кафедры сливают в ОмГУ

Отметим также, за оптимизацию высказались 6 из 8 проректоров и 9 деканов. Судя по всему, против слияния не возражают экономисты и психологи, филологи и иняз. Математический факультет не против объединения с факультетом компьютерных наук, однако представители последнего под письмом не подписались. Факультет теологии, вероятно, согласен на объединение, а истфак резко выступил против. Физики и химики, судя по всему, не возражают против слияния кафедр (однако выступали против объединения химического и физического факультета, и этого вопроса нет на повестке).