Стало известно, какие факультеты и кафедры сливают в ОмГУ

В распоряжении Города55 появился проект решения Ученого совета ОмГУ им. Достоевского, который назначен на 1 июля. В нем говорится о слиянии четырех факультетов и еще нескольких кафедр, о чем ранее было известно только со слов преподавателей, выступивших против оптимизации университета.
1. Факультет психологии хотят присоединить к экономическому факультету. Отдельного психфака в вузе больше не будет. Кафедру социальной работы, педагогики и психологии присоединят к кафедре общей и социальной психологии. Кафедру экономической теории и мировой экономики сольют с кафедрой экономики и финансовой политики.
2. Исторический факультет намерены объединить с факультетом теологии, философии и мировых культур. На их базе должен появиться факультет истории, теологии и мировых культур. Кроме того, самостоятельной кафедры социологии больше не будет, ее сольют с кафедрой отечественной истории и политологии. (О присоединении кафедры физкультуры, о чем ранее говорили историки, в документе речи нет.)
3. Факультет математики и информационных технологий хотят объединить с факультетом компьютерных наук (ранее Городу55 стало известно, что декан последнего не согласился с реорганизацией и ушел в отставку). Будут объединены кафедра алгебры и математического анализа и кафедра прикладной и вычислительной математики. Также сольются кафедра компьютерной математики и программирования и кафедра программного обеспечения и защиты информации. Кафедру кибернетики присоединится к кафедре компьютерных технологий и сетей.
4. Факультет филологии и медиакоммуникаций хотят слить с факультетом иностранных языков. Кафедра русского языка, славянского и классического языкознания сольются с кафедрой русской и зарубежной литературы.
5. На химическом факультете планируют слить кафедру органической химии, кафедру аналитической химии и кафедру химической технологии химического факультета.
6. На физическом факультете кафедру экспериментальной физики и радиофизики объединят с кафедрой общей, прикладной и медицинской физики.
Напомним, ранее против масштабной оптимизации ОмГУ выступил коллектив исторического факультета. Преподаватели направили письма в Минобрнауки и губернатору. Студенты создали петицию за сохранение истфака. В администрации вуза заявили, что укрупняются только «малокомплектные» направления.
Отметим также, за оптимизацию высказались 6 из 8 проректоров и 9 деканов. Судя по всему, против слияния не возражают экономисты и психологи, филологи и иняз. Математический факультет не против объединения с факультетом компьютерных наук, однако представители последнего под письмом не подписались. Факультет теологии, вероятно, согласен на объединение, а истфак резко выступил против. Физики и химики, судя по всему, не возражают против слияния кафедр (однако выступали против объединения химического и физического факультета, и этого вопроса нет на повестке).