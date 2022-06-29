Скорая в зале суда, подозреваемые в выбросах и банкротство алкомаркетов. Омск за день

Новость № 1. Во время допроса в рамках судебного заседания экс-полицейскому Евгению Быкову внезапно стало плохо. Его увезли в карете скорой помощи. Предполагается, что у бывшего силовика случился приступ гипертонии, он эмоционально проявляет себя на суде.