Город55
ГлавноеВсе новости
Скорая в зале суда, подозреваемые в выбросах и банкротство алкомаркетов. Омск за день

Скорая в зале суда, подозреваемые в выбросах и банкротство алкомаркетов. Омск за день

Вчера, 23:13
Фото: 1MI
Среда в Омске - версия Города55.

Новость № 1. Во время допроса в рамках судебного заседания экс-полицейскому Евгению Быкову внезапно стало плохо. Его увезли в карете скорой помощи. Предполагается, что у бывшего силовика случился приступ гипертонии, он эмоционально проявляет себя на суде. 

Экс-начальника УМВД России по Омску Быкова госпитализировали прямо из зала суда
Узнать подробнее

Новость № 3. Омская прокуратура подозревает три завода на левом берегу в критическом превышении хлорида водорода в воздухе 24 июня. Ведомство поручило провести проверку. 

Яд в воздухе. Омская прокуратура начала проверку трех заводов из-за выбросов
Узнать подробнее

Новость № 3. В Омске ликвидировали крупную сеть алкомаркетов. Компания накопила миллионные долги и проходила процедуру банкротства несколько лет.  

В Омске внезапно ликвидировали крупную сеть алкомаркетов
Узнать подробнее
#Любовь Фёдорова#Новости#Омск
Подпишитесь
Курам на смех. Мучения омичей из-за пожара на пометохранилище оценили в 80 тысяч
Сегодня, 12:05
В Омск с инспекцией приедет вице-премьер Виктория Абрамченко
Чиновница курирует регионы Сибири, пострадавшие после пожаров.
Сегодня, 11:30
В Омске отменят два популярных автобусных маршрута
Сегодня, 11:03
Обвиняемого во взятках омского экс-замминистра Сычева выпустили из СИЗО
Сегодня, 11:44
Море по колено. В Омске во время ливня топит улицы, замыкает проводка и рвутся трубы
Вчера, 22:26
Болезнь не отступает. Стали известны итоги оперштаба по коронавирусу в Омске
За неделю коронавирусом заболевает больше 250 человек.
Вчера, 19:07