Шукшинский утес, экотуризм и храмы — чем знаменит Клетский район

Туристов в районе чаще всего привлекают такие памятники природы с загадочными названиями, как Урочище Провалы, Урочище Окопы, Большая Клешня, Долгова падина, а также можжевеловые заросли, участок лазоревой степи с редкими видами тюльпанов, занесенных в Красную книгу.

Урочище Провалы — это пойменный лес, в котором растут редкие и исчезающие виды растений, в том числе занесенные в Красную книгу региона: Можжевельник казацкий, Водяной орех, Рдест остролистный, Осока блестящеплодная. А еще здесь можно встретить невероятно красивого, переливающего всеми оттенками зеленого редкого жука — Бронзовку гладкую.

Урочище окопы представляет собой нераспаханные ковыльные степи с уникальными растениями. Туристов здесь пленяют «пушистые» от редких видов ковыля поля и васильки. Из необычных птиц здесь можно увидеть стрепета.

Большие клешни представляют собой пойменные луга и леса. В них встречаются филины и белые аисты. Из растений путешественников удивляют Водяной орех и Рдест остролистный.

Долгова падина — лесной массив дуба черешчатого, тополя белого, белой ивы, вяза, клена. Из животных здесь встречаются кабан, заяц-русак, лисица, из птиц овсянка, горлица, кукушка, славка, а из насекомых — Махаон, занесённый в Красную книгу Волгоградской области.

Есть в районе и меловые горы — знаменитая Донская гряда, которая образовалась еще 15-20 млн лет назад, когда на большей части региона плескалось древнее море.

В Клетский район активно съезжаются любители пожить в кемпинге, а также порыбачить. Есть здесь недорогие турбазы и усадьбы с комфортными домиками и даже база отдыха на воде — на плоту с палатками и мангалом — путешественники плывут на нем, делают остановки для посещения монастырей, пещер, пляжей и т. п.