Штормовое предупреждение! В Омске ожидается дикий дождь и ветер

Синоптики Обь-Иртышского УГМС выдали штормовое предупреждение на ближайшие несколько часов. Как сообщили в ГУ МЧС России по Омской области, до конца среды, 29 июня, и ночью 30 июня ожидается очень сильный дождь, очень сильный ветер порывами 25 м/с и более.
При усилении ветра и сильном ливне омичам советуют оставаться дома или прятаться в помещении - в магазине или на остановке. Дома должны быть закрыты все окна и двери. С незастекленных балконов следует убрать все, что может упасть и навредить прохожим.
Прятаться от сильного ветра возле деревьев или фонарей не следует - они могут упасть и придавить прохожих. Парковать автомобили вблизи них также не следует. При возникновении происшествий и чрезвычайных ситуаций немедленно сообщайте о них по телефону 101.