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Штормовое предупреждение! В Омске ожидается дикий дождь и ветер

Штормовое предупреждение! В Омске ожидается дикий дождь и ветер

Вчера, 17:28

В Омске объявили штормовое предупреждение

Прогноз синоптиков Обь-Иртышского УГМС.

Синоптики Обь-Иртышского УГМС выдали штормовое предупреждение на ближайшие несколько часов. Как сообщили в ГУ МЧС России по Омской области, до конца среды, 29 июня, и ночью 30 июня ожидается очень сильный дождь, очень сильный ветер порывами 25 м/с и более.

При усилении ветра и сильном ливне омичам советуют оставаться дома или прятаться в помещении - в магазине или на остановке. Дома должны быть закрыты все окна и двери. С незастекленных балконов следует убрать все, что может упасть и навредить прохожим. 

Прятаться от сильного ветра возле деревьев или фонарей не следует - они могут упасть и придавить прохожих. Парковать автомобили вблизи них также не следует. При возникновении происшествий и чрезвычайных ситуаций немедленно сообщайте о них по телефону 101.

#Город#Общество#Новости#Омск#Омская область#Шторм#Ветер#Ольга Акамова
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