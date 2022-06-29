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Садальский нарядился в вышиванку и сочно выругался «на мове»

Садальский нарядился в вышиванку и сочно выругался «на мове»

Вчера, 21:16
Фото: скриншот
Известный советский и российский актер Станислав Садальский опубликовал фотографию, на которой изображен он сам в национальном украинском наряде. Под фото актер написал множество непечатных выражений на украинском языке.

При этом, однако, 70-летний Станислав Садальский не пояснил, что он имел в виду. Об этом пишет pravda.ru.

Ранее актер посмеялся над заявлением Тины Канделаки, назвавшей Николая Баскова ведущим голосом большой империи.

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