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Потрясающий подарок. Двух омских осужденных освободили по УДО в честь Дня колонии

Потрясающий подарок. Двух омских осужденных освободили по УДО в честь Дня колонии

Вчера, 16:33
Фото: 1MI

Двух осужденных омской ИК-12 в честь Дня колонии освободили досрочно

Остальным достались только дипломы.

Двое омских осужденных получили справки об условно-досрочном освобождении в честь Дня колонии. Праздник проходит каждый год. 

Торжество в исправительной колонии №12 предполагает смотр-конкурс учреждений УФСИН.  В этом году праздник приурочили к 350-летию со дня рождения Петра I.

пресс-служба уполномоченного Омской области по правам человека

Кроме того, в День колонии у заключенных есть возможность увидеться с близкими. Их тоже приглашают на праздник. Для детей здесь подготовили зооуголок. Для взрослых выставку изделий, произведенных в исправительном учреждении - в основном это мебель, спецодежда, предметы домашнего обихода из дерева.

пресс-служба уполномоченного Омской области по правам человека

Двое осужденных получили справки об условно-досрочном освобождении. Еще несколько человек наградили грамотами за успехи в спорте и труде. 

#Новости#Омск#УФСИН#Праздник#Лишение свободы#Исправительная колония#Любовь Фёдорова
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