Потрясающий подарок. Двух омских осужденных освободили по УДО в честь Дня колонии

Кроме того, в День колонии у заключенных есть возможность увидеться с близкими. Их тоже приглашают на праздник. Для детей здесь подготовили зооуголок. Для взрослых выставку изделий, произведенных в исправительном учреждении - в основном это мебель, спецодежда, предметы домашнего обихода из дерева.