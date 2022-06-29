Потрясающий подарок. Двух омских осужденных освободили по УДО в честь Дня колонии

Двое омских осужденных получили справки об условно-досрочном освобождении в честь Дня колонии. Праздник проходит каждый год.
Торжество в исправительной колонии №12 предполагает смотр-конкурс учреждений УФСИН. В этом году праздник приурочили к 350-летию со дня рождения Петра I.
Кроме того, в День колонии у заключенных есть возможность увидеться с близкими. Их тоже приглашают на праздник. Для детей здесь подготовили зооуголок. Для взрослых выставку изделий, произведенных в исправительном учреждении - в основном это мебель, спецодежда, предметы домашнего обихода из дерева.
Двое осужденных получили справки об условно-досрочном освобождении. Еще несколько человек наградили грамотами за успехи в спорте и труде.