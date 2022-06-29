Город55
ГлавноеВсе новости

Песков: В приоритете формирование в РФ комфортных условий для работы ученых

Сегодня, 11:09
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оценил призыв премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона к российским ученым переезжать в Великобританию.

По словам Пескова, удержать любых специалистов можно только комфортными условиями для работы. Об этом пишет RT.

Он напомнил о том, что в РФ действуют системы грантов и создания специализированных лабораторий для молодых ученых.

На данный момент в России эффективно действуют объемные программы для создания условий для работы ученых в России. Многие ученые возвращаются в Россию и начинают заниматься здесь отдельными проектами, добавил Песков.

В свою очередь политолог Руслан Бальбек выразил свое мнение по поводу призыва Бориса Джонсона. Он сказал, что российские ученые не станут переезжать в Великобританию, в страну, которая «льет грязь» на Россию.

Специалист считает, что британские власти заинтересованы в том, чтобы нанести ущерб России, а не в притоке научных деятелей в свою страну. 

#Ольга Земскова
Подпишитесь
Экс-начальника УМВД России по Омску Быкова госпитализировали прямо из зала суда
Сегодня, 15:53
Яд в воздухе. Омская прокуратура начала проверку трех заводов из-за выбросов
Критическое превышение опасного вещества было зафиксировано в воздухе на Левом берегу.
Сегодня, 15:30
Стало известно, какие факультеты и кафедры сливают в ОмГУ
Сегодня, 10:24
Не спрятаться. Ливень настиг омичей внутри автобуса
Жители в салоне транспорта попали под «холодный душ».
Сегодня, 14:30
Омичи рассказали о странных обстоятельствах смерти пожилого пациента с коронавирусом
Сегодня, 11:46
Омск заботливый
Вчера, 11:23