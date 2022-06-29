Песков: В приоритете формирование в РФ комфортных условий для работы ученых

По словам Пескова, удержать любых специалистов можно только комфортными условиями для работы. Об этом пишет RT.
Он напомнил о том, что в РФ действуют системы грантов и создания специализированных лабораторий для молодых ученых.
На данный момент в России эффективно действуют объемные программы для создания условий для работы ученых в России. Многие ученые возвращаются в Россию и начинают заниматься здесь отдельными проектами, добавил Песков.
В свою очередь политолог Руслан Бальбек выразил свое мнение по поводу призыва Бориса Джонсона. Он сказал, что российские ученые не станут переезжать в Великобританию, в страну, которая «льет грязь» на Россию.
Специалист считает, что британские власти заинтересованы в том, чтобы нанести ущерб России, а не в притоке научных деятелей в свою страну.