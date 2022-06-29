Песков: НАТО продолжает показывать агрессивную сущность

Он оценил планы альянса увеличить силы высокой готовности. Об этом пишет RT.
НАТО представляет собой довольно агрессивный блок, который сформирован для конфронтации и он продолжает показывать свою сущность.
Песков считает, что НАТО продолжает осуществлять заложенную по умолчанию задачу, которая предусматривает продвижение инфраструктуры альянса в сторону границ РФ.
Он сказал, что данный процесс уже идет несколько десятков лет. При этом Минобороны создает планы по усилению западных границ из-за действий альянса.