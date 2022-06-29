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Песков: НАТО продолжает показывать агрессивную сущность

Сегодня, 11:13
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что НАТО и дальше демонстрирует свою агрессивную сущность.

Он оценил планы альянса увеличить силы высокой готовности. Об этом пишет RT.

НАТО представляет собой довольно агрессивный блок, который сформирован для конфронтации и он продолжает показывать свою сущность.

Песков считает, что НАТО продолжает осуществлять заложенную по умолчанию задачу, которая предусматривает продвижение инфраструктуры альянса в сторону границ РФ.

Он сказал, что данный процесс уже идет несколько десятков лет. При этом Минобороны создает планы по усилению западных границ из-за действий альянса. 

#Ольга Земскова
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