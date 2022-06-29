Оружие официально признали источником повышенной опасности

В России внесли изменения в ФЗ «Об оружии» — речь идет о дополнениях и об установке нового возрастного ценза, пишет 360tv.ru со ссылкой на РИА «Новости». Так, оружие официально получило статус источника повышенной опасности, тогда как ранее такая формулировка в законодательстве не использовалась.