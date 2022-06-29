Оружие официально признали источником повышенной опасности

В России внесли изменения в ФЗ «Об оружии» — речь идет о дополнениях и об установке нового возрастного ценза, пишет 360tv.ru со ссылкой на РИА «Новости». Так, оружие официально получило статус источника повышенной опасности, тогда как ранее такая формулировка в законодательстве не использовалась.
В текст ФЗ внесли дополнения. К примеру, после слова «оружие» теперь стоит «является источником повышенной опасности». Кроме того, были введены и новые понятия, в числе которых — «переделка оружия», «спусковой механизм», «ударный механизм», «гладкоствольное огнестрельное оружие».
Также изменился и минимальный возрастной порог, начиная с которого россияне получают право на приобретение оружия некоторых видов. В соответствии с новым законом, ценз составляет 21 год вместо 18 — на огнестрельное гладкоствольное длинноствольное, охотничье оружие самообороны.
В поправках отмечается, что право на покупку огнестрельного гражданского оружия ограниченного поражения, охотничьего оружия, гладкоствольного огнестрельного длинноствольного оружия имеют граждане РФ в возрасте от 21 года.
Новое требование не затрагивает определенные категории граждан, в числе которых — представители малочисленных коренных народов, занятые традиционными промыслами. Право на покупку спортивного, газового, гладкоствольного охотничьего, нарезного оружия для спортивных занятий, а также сигнального, клинкового холодного оружия сохраняется за гражданами России, которым уже исполнилось 18 лет.