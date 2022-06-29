Омичка похитила деньги у участниц родительского чата

Следователи выяснили, что в декабре 2021 года ранее неоднократно судимая женщина написала в родительский чат одного из детсадов, куда ходила ее дочь, что у нее произошла большая беда. Омичка заявила, что якобы у нее внезапно умер близкий родственник, поэтому она просит поддержать ее деньгами.