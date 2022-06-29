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Омичка похитила деньги у участниц родительского чата

Омичка похитила деньги у участниц родительского чата

Сегодня, 11:48
Фото: 1MI
Женщина обманула родителей детей, которые ходили в тот же садик, что и ее дочь.

Прокуратура утвердила обвинение по уголовному делу в отношении 43-летней омички. Она обвиняется в мошенничестве.

Следователи выяснили, что в декабре 2021 года ранее неоднократно судимая женщина написала в родительский чат одного из детсадов, куда ходила ее дочь, что у нее произошла большая беда. Омичка заявила, что якобы у нее внезапно умер близкий родственник, поэтому она просит поддержать ее деньгами.

В сообщении в чате женщина указала реквизиты банковской карты, на которую ей перечислили от 300 до 5 тыс рублей. Общая сумма составила 10.8 тыс рублей. Хотя омичка признала вину, ущерб она не возместила, поэтому потерпевшие заявили гражданские иски. Уголовное дело передали в суд.

#Вероника Жукова#Общество#Новости#Омск#Прокуратура Омской области#Мошенничество
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