Омичка похитила деньги у участниц родительского чата

Прокуратура утвердила обвинение по уголовному делу в отношении 43-летней омички. Она обвиняется в мошенничестве.
Следователи выяснили, что в декабре 2021 года ранее неоднократно судимая женщина написала в родительский чат одного из детсадов, куда ходила ее дочь, что у нее произошла большая беда. Омичка заявила, что якобы у нее внезапно умер близкий родственник, поэтому она просит поддержать ее деньгами.
В сообщении в чате женщина указала реквизиты банковской карты, на которую ей перечислили от 300 до 5 тыс рублей. Общая сумма составила 10.8 тыс рублей. Хотя омичка признала вину, ущерб она не возместила, поэтому потерпевшие заявили гражданские иски. Уголовное дело передали в суд.