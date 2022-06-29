Офисы Tesla в Калифорнии закрываются

Компания Tesla, выпускающая электромобили, приняла решение закрыть один из своих калифорнийских офисов, сообщает 360tv.ru, ссылаясь на The Wall Street Journal. В результате закрытия офиса работы лишатся порядка 200 сотрудников.
Tesla собирается закрыть свой офис в Сан-Матео. Причина — оптимизация расходов. Сотрудники офиса уже извещены о предстоящих увольнениях. Известно, что часть специалистов будут переведены в другие офисы Tesla. Большая часть сокращенных сотрудников работала в сфере улучшения автопилота.
Накануне владелец компании Tesla Илон Маск поделился своими «плохими предчувствиями» по поводу экономики США. Он заявил, что намерен сократить 10% своих сотрудников и временно остановить найм новых специалистов по всему миру.
В середине мая этого года Илон Макс, выступая в рамках технологической конференции All-in Summit в Майами, подчеркнул, что американская экономика находится в рецессии и выйдет из нее не ранее чем через год.