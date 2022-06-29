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Офисным работникам порекомендовали идеальную обувь для жары

Вчера, 18:32
В жаркую погоду для работы в офисе идеально подойдет открытая обувь на пробковой основе. Также неплоха вентилируемая или матерчатая обувь, сообщил заслуженный врач Российской Федерации Андрей Кабычкин.

Эксперт подчеркнул, что переносить теплую погоду человеку комфортнее всего в босоножках. При этом нельзя забывать надевать хлопчатобумажные носки, пишет NEWS.ru.

Подошва обуви должна быть пробковой или кожаной, с каблуком не менее четырех сантиметров в высоту, сказал Кабычкин.

Носить открытую обувь в городе, например шлепанцы или босоножки, можно, но соблюдая санитарно-гигиенические правила. Под такую обуви обязательно надо поддевать хлопчатобумажные носки, поясняет врач.

Микротравмы кожи случаются часто. Опасность занести инфекцию очень высока. Таким образом, носить обувь просто на босу ногу — это моветон с точки зрения профилактической медицины. Однако точки зрения эстетики и красоты, конечно же, можно надевать обувь на босу ногу. В этом случае человеку надо чаще мыть ноги и обрабатывать их антисептиком, резюмировал Андрей Кабычкин.

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