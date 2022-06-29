Офисным работникам порекомендовали идеальную обувь для жары

Эксперт подчеркнул, что переносить теплую погоду человеку комфортнее всего в босоножках. При этом нельзя забывать надевать хлопчатобумажные носки, пишет NEWS.ru.
Подошва обуви должна быть пробковой или кожаной, с каблуком не менее четырех сантиметров в высоту, сказал Кабычкин.
Носить открытую обувь в городе, например шлепанцы или босоножки, можно, но соблюдая санитарно-гигиенические правила. Под такую обуви обязательно надо поддевать хлопчатобумажные носки, поясняет врач.
Микротравмы кожи случаются часто. Опасность занести инфекцию очень высока. Таким образом, носить обувь просто на босу ногу — это моветон с точки зрения профилактической медицины. Однако точки зрения эстетики и красоты, конечно же, можно надевать обувь на босу ногу. В этом случае человеку надо чаще мыть ноги и обрабатывать их антисептиком, резюмировал Андрей Кабычкин.