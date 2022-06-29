Обед не удался. Поход в пиццерию обернулся для омича серьезной травмой и больничным

Житель Омска пострадал после похода в популярную пиццерию, но его страдания не были связаны с едой. Прямо перед входом в заведение на голову омичу с высоты четвертого этажа упала штукатурка.
Несколько месяцев после этого он провел на больничном: врачи диагностировали у него черепно-мозговую травму. После выздоровления он подал в суд на управляющую компанию «Жилищный сервис» — именно она должна была следить за состоянием фасада здания, откуда на омича упала штукатурка.
Суд встал на сторону омича и отсудил в его пользу 235 тыс рублей. Однако управляющая компания не торопилась выплачивать долг. После истечения срока добровольного исполнения решения суда приставам пришлось арестовать счета управляющей компании и снять с них необходимую сумму. Вдобавок к этому с УК потребовали 7% исполнительного сбора, рассказали в пресс-службе судебных приставов.