Обед не удался. Поход в пиццерию обернулся для омича серьезной травмой и больничным

Несколько месяцев после этого он провел на больничном: врачи диагностировали у него черепно-мозговую травму. После выздоровления он подал в суд на управляющую компанию «Жилищный сервис» — именно она должна была следить за состоянием фасада здания, откуда на омича упала штукатурка.