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Обед не удался. Поход в пиццерию обернулся для омича серьезной травмой и больничным

Обед не удался. Поход в пиццерию обернулся для омича серьезной травмой и больничным

Вчера, 16:36
Фото: 1MI

Омич добился выплаты 250 тыс рублей за упавшую на голову штукатурку

Омичу выплатили компенсацию только после вмешательства приставов.

Житель Омска пострадал после похода в популярную пиццерию, но его страдания не были связаны с едой. Прямо перед входом в заведение на голову омичу с высоты четвертого этажа упала штукатурка.

Несколько месяцев после этого он провел на больничном: врачи диагностировали у него черепно-мозговую травму. После выздоровления он подал в суд на управляющую компанию «Жилищный сервис» — именно она должна была следить за состоянием фасада здания, откуда на омича упала штукатурка.

Суд встал на сторону омича и отсудил в его пользу 235 тыс рублей. Однако управляющая компания не торопилась выплачивать долг. После истечения срока добровольного исполнения решения суда приставам пришлось арестовать счета управляющей компании и снять с них необходимую сумму. Вдобавок к этому с УК потребовали 7% исполнительного сбора, рассказали в пресс-службе судебных приставов.

#Ольга Акамова#Общество#Новости#Омская область#Омск#Штукатурка#Компенсация#Приставы#Работа#Управляющая компания
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