Новый вид отдыха. Кинотеатры под открытым небом заработают в дождливые выходные

В пресс-службе администрации Омска напомнили о новом видео отдыха для омичей: с 1 июля в городе заработают сразу три площадки, где можно будет посмотреть кино под открытым небом.
Специально оборудованные киноплощадки появятся на набережной у Ленинградского моста в сквере «ДОМа КИНО» (Ленинградская пл., 1), в Книжном саду библиотеки им. Зои Космодемьянской (ул.10 Чередовая, 19А), а также каждую субботу и воскресенье показы будут идти в парке культуры и отдыха «Зеленый остров».
Начало кинопоказов запланировано на 21:30. Вход свободный. Омичи смогут посмотреть игровые авторские и документальные фильмы с различных фестивалей, которые нельзя посмотреть в крупных кинотеатрах или найти в интернете.
Организаторами проекта «Кино под открытым небом» выступают городской «ДОМ КИНО» и «Омские муниципальные библиотеки».
Отметим, что из-за непогоды кинопоказы могут отменить или перенести. Следить за расписанием кино под открытым небом можно на площадках «ДОМа кино».
Правда, первые киносеансы может омрачить погода: начало июля грозит быть холодным и дождливым, вечером температура будет около +5...+10 градусов.