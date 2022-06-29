Новый вид отдыха. Кинотеатры под открытым небом заработают в дождливые выходные

Специально оборудованные киноплощадки появятся на набережной у Ленинградского моста в сквере «ДОМа КИНО» (Ленинградская пл., 1), в Книжном саду библиотеки им. Зои Космодемьянской (ул.10 Чередовая, 19А), а также каждую субботу и воскресенье показы будут идти в парке культуры и отдыха «Зеленый остров».