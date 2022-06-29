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Новый вид отдыха. Кинотеатры под открытым небом заработают в дождливые выходные

Новый вид отдыха. Кинотеатры под открытым небом заработают в дождливые выходные

Вчера, 17:52
Фото: 1MI

В Омске перед выходными заработают кинотеатры под открытым небом

На сеансах будут показывать авторское кино.

В пресс-службе администрации Омска напомнили о новом видео отдыха для омичей: с 1 июля в городе заработают сразу три площадки, где можно будет посмотреть кино под открытым небом.

Специально оборудованные киноплощадки появятся на набережной у Ленинградского моста в сквере «ДОМа КИНО» (Ленинградская пл., 1), в Книжном саду библиотеки им. Зои Космодемьянской (ул.10 Чередовая, 19А), а также каждую субботу и воскресенье показы будут идти в парке культуры и отдыха «Зеленый остров».

Начало кинопоказов запланировано на 21:30. Вход свободный. Омичи смогут посмотреть игровые авторские и документальные фильмы с различных фестивалей, которые нельзя посмотреть в крупных кинотеатрах или найти в интернете.

Организаторами проекта «Кино под открытым небом» выступают городской «ДОМ КИНО» и «Омские муниципальные библиотеки».

Отметим, что из-за непогоды кинопоказы могут отменить или перенести. Следить за расписанием кино под открытым небом можно на площадках «ДОМа кино».

Правда, первые киносеансы может омрачить погода: начало июля грозит быть холодным и дождливым, вечером температура будет около +5...+10 градусов.

#Ольга Акамова#Общество#Новости#Омская область#Омск#Кинотеатр#Кино#Природа
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