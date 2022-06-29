На суде в Москве Илью Яшина арестовали на 15 суток

Как сообщают РИА Новости, суд признал Яшина в совершении правонарушения. Об этом пишет RT.
В соответствии с протоколом, Яшина остановили для проверки документов. На просьбы полицейских он ответил отказом. При этом он их толкал и хватал за форму, иными словами оказывал сопротивление.
28 июня адвокат Вадим Прохоров сообщил, что муниципальный депутат Красносельского района Москвы Илья Яшин задержан сотрудниками правоохранительных органов.
Известно, что Яшин в июле прошлого года заявил о сложении с себя полномочий главы Красносельского района столицы.