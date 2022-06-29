Море по колено. В Омске во время ливня топит улицы, замыкает проводка и рвутся трубы

Уже почти сутки с небольшими перерывами в Омске льет дождь. Судя по снимкам очевидцев в социальных сетях, ливневки городских улиц не справились со стихией. Местные паблики наполняются фотографиями омских «морей» в разных частях города.
«Улица Завертяева 23 корпус 4. По моей памяти, 12 лет такое озеро после весны и дождя летом. Люди через площадку ТБО обходят годами. Чиновники меняются, а проблемы города остаются», — написал автор одного из постов.
Затопило Амур, Нефтяники, улицы в районе железнодорожного вокзала, в водном плену оказались жители нескольких микрорайонов на левом берегу.
Из-за воды подписчики даже начали ругаться в комментариях. Пешеходы просили водителей ездить вдоль тротуаров и остановок аккуратнее:
"Прошу уважения! Водители совсем не обращают внимание на пешеходов, которые из данной ситуации сухими не выходят! Сократите скорость хотя бы до 40-50 км/ч".
Автолюбители парировали в ответ:
"Вы когда стоите у края проезжей части и просто чешете языком, о чем думаете? Типа я, должен о тебе подумать чтоб не облить, а ты сам не хочешь пораскинуть мозгами и какие то причинно-следственные связи провести?"
Ближе к вечеру на перекрестке у торгового комплекса "Кристалл" перестал работать светофор. Пользователи предположили, что автоматический регулировщик стал жертвой замыкания.
Впрочем не всех топило снаружи. Некоторых изнутри. Так, на Куйбышева 150 сегодня прорвало прогнившую трубу в подвале. По словам автора, капает и с потолка - старый дом уверенно наполняется водой из всех щелей.