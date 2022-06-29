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Море по колено. В Омске во время ливня топит улицы, замыкает проводка и рвутся трубы

Море по колено. В Омске во время ливня топит улицы, замыкает проводка и рвутся трубы

Вчера, 22:26
Фото: 1MI

Десятки омских улиц затопило водой после продолжительного дождя

Подборка последствий непогоды.

Уже почти сутки с небольшими перерывами в Омске льет дождь.  Судя по снимкам очевидцев в социальных сетях, ливневки городских улиц не справились со стихией. Местные паблики наполняются фотографиями омских «морей» в разных частях города.

«Улица Завертяева 23 корпус 4. По моей памяти, 12 лет такое озеро после весны и дождя летом. Люди через площадку ТБО обходят годами. Чиновники меняются, а проблемы города остаются», — написал автор одного из постов.

Затопило Амур, Нефтяники, улицы в районе железнодорожного вокзала, в водном плену оказались жители нескольких микрорайонов на левом берегу.

скриншот паблика Инцидент Омск

Из-за воды подписчики даже начали ругаться в комментариях. Пешеходы просили водителей ездить вдоль тротуаров и остановок аккуратнее:

"Прошу уважения! Водители совсем не обращают внимание на пешеходов, которые из данной ситуации сухими не выходят! Сократите скорость хотя бы до 40-50 км/ч".

Автолюбители парировали в ответ:

"Вы когда стоите у края проезжей части и просто чешете языком, о чем думаете? Типа я, должен о тебе подумать чтоб не облить, а ты сам не хочешь пораскинуть мозгами и какие то причинно-следственные связи провести?"
скриншот паблика "Инцидент Омск"

Ближе к вечеру на перекрестке у торгового комплекса "Кристалл" перестал работать светофор. Пользователи предположили, что автоматический регулировщик стал жертвой замыкания.

скриншот паблика "Омск Live"

Впрочем не всех топило снаружи. Некоторых изнутри. Так, на Куйбышева 150 сегодня прорвало прогнившую трубу в подвале. По словам автора, капает и с потолка - старый дом уверенно наполняется водой из всех щелей. 

#Любовь Фёдорова#Новости#Омск#Ливень#Улица#Пешеходы#Потоп
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