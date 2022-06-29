Минеева вместе со своей командой приняла участие в фестивале TRUCKFEST 2022

Сложившаяся на логистическом рынке ситуация требует не просто обсуждения, а поиска действительно эффективных решений. Во время дискуссии по данной тематике были затронуты вопросы развития бизнеса в сфере перевозок, обмена опытом, коммуникаций между представителями бизнес-сообщества и представителями власти. Также участники обсуждения отметили необходимость тесного сотрудничества с экспертами, способными предоставить аналитические данные и управленческие решения, сообщает transsibinfo.com.