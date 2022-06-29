Минеева вместе со своей командой приняла участие в фестивале TRUCKFEST 2022

Руководитель общественной приемной Екатерина Ерёмина выступила с докладом «Меры поддержки бизнеса в сфере грузоперевозок».
Сложившаяся на логистическом рынке ситуация требует не просто обсуждения, а поиска действительно эффективных решений. Во время дискуссии по данной тематике были затронуты вопросы развития бизнеса в сфере перевозок, обмена опытом, коммуникаций между представителями бизнес-сообщества и представителями власти. Также участники обсуждения отметили необходимость тесного сотрудничества с экспертами, способными предоставить аналитические данные и управленческие решения, сообщает transsibinfo.com.
Спикерами на этой дискуссии были также: замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Виталий Резанов, гендиректор экспертного центра «Движение без опасности», член общественного совета при Минтрансе России Вадим Мельников, возглавляющий АНО «Безопасность на транспорте» Александр Старовойтов. Присутствовала также и глава Ассоциации профессиональных перевозчиков пассажиров Республики Беларусь.
Кроме них присутствовали представители транспортных и логистических предприятий, а также компаний, предоставляющих перевозчикам и логистам цифровые решения для управления поставками и не только.
После форума, всё что на нем обсуждалось, будет обработано и обобщено в документ, который передадут начальнику Управления внутренней политики Российской Федерации.
TRUCK FORUM впервые прошел в 2022 году в рамках международного фестиваля грузового транспорта TRUCKFEST. Дискуссионная площадка была создана по инициативе главы общественной организации «Водители России» Олега Тороша.