Иван Еремин не намерен выпускать русский Forbes

По словам Еремина, цель создания новой компании не в управлении каким-то одним активом. У нее широкая сфера деятельности, включающая в себя, в частности, медицину, зеленую энергетику и IT, медиасферу и другие направления. Преимущество отдается инвестиционно-консалтинговому бизнесу. Компания будет привлекать инвестиции в российские регионы, одновременно работая в евразийском направлении и отыскивая партнеров для компаний из РФ в странах ЕАЭС, АТЭС, Турции, и в других регионах мира. Это связано с тем, что сейчас субъекты РФ особенно нуждаются в консультационной помощи в привлечении инвестиций.