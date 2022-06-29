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Иван Еремин не намерен выпускать русский Forbes

Сегодня, 13:33
Акционер «Ведомостей» Иван Еремин в ближайшее время не намерен заниматься выпуском русского Forbes.

Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на пресс-атташе Еремина Екатерину Архангельскую, хотя телеграмм-каналы приписывают вероятную сделку по покупке лицензии на выпуск Forbes принадлежащей бизнесмену компании Global Bridge Capital, не было от ее имени таких переговоров ни с владельцами Forbes в США, ни с его издателем в РФ.

По словам Еремина, цель создания новой компании не в управлении каким-то одним активом. У нее широкая сфера деятельности, включающая в себя, в частности, медицину, зеленую энергетику и IT, медиасферу и другие направления. Преимущество отдается инвестиционно-консалтинговому бизнесу. Компания будет привлекать инвестиции в российские регионы, одновременно работая в евразийском направлении и отыскивая партнеров для компаний из РФ в странах ЕАЭС, АТЭС, Турции, и в других регионах мира. Это связано с тем, что сейчас субъекты РФ особенно нуждаются в консультационной помощи в привлечении инвестиций.

 

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