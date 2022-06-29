Должны навести порядок. Омская прокуратура подала иск по детскому саду на Московке

После жалобы родителей в социальных сетях ведомство провело проверку в дошкольном учреждении, расположенном на улице Молодогвардейская. Выяснилось, что построенное в 1962 году здание разрушается — рассыпается штукатурка и кирпичная кладка фасада, есть дефекты и в конструкции сооружения.