Город55
ГлавноеВсе новости
Должны навести порядок. Омская прокуратура подала иск по детскому саду на Московке

Должны навести порядок. Омская прокуратура подала иск по детскому саду на Московке

Вчера, 18:29
Фото: 1MI

Омская прокуратура обязала руководство привести в порядок детский сад на Московке

50-летнее здание разрушается на глазах у родителей и детей.

Прокуратура Ленинского округа подала в суд иск с требованием обязать руководство детского сада № 18 и департамент образования устранить разрушения и провести техническую экспертизу здания детского сада.

После жалобы родителей в социальных сетях ведомство провело проверку в дошкольном учреждении, расположенном на улице Молодогвардейская. Выяснилось, что построенное в 1962 году здание разрушается — рассыпается штукатурка и кирпичная кладка фасада, есть дефекты и в конструкции сооружения.

Напомним, на прошлой неделе родители воспитанников рассказали в социальных сетях о бедственном состоянии здания. По словам автора поста, кусок кирпича упал рядом с ней и ребенком, в аварийном состоянии находятся ступеньки, а фасад обтянут предупреждающей лентой.

#Любовь Фёдорова#Новости#Омск#Прокуратура Омской области#Суд#Иск#Детский сад#Опасность
Подпишитесь
Курам на смех. Мучения омичей из-за пожара на пометохранилище оценили в 80 тысяч
Сегодня, 12:05
В Омск с инспекцией приедет вице-премьер Виктория Абрамченко
Чиновница курирует регионы Сибири, пострадавшие после пожаров.
Сегодня, 11:30
В Омске отменят два популярных автобусных маршрута
Сегодня, 11:03
Обвиняемого во взятках омского экс-замминистра Сычева выпустили из СИЗО
Сегодня, 11:44
Море по колено. В Омске во время ливня топит улицы, замыкает проводка и рвутся трубы
Вчера, 22:26
Болезнь не отступает. Стали известны итоги оперштаба по коронавирусу в Омске
За неделю коронавирусом заболевает больше 250 человек.
Вчера, 19:07