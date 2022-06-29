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Чудом все целы. На омской набережной автомобиль улетел прямо на тротуар

Чудом все целы. На омской набережной автомобиль улетел прямо на тротуар

Сегодня, 13:02
Фото: 1MI

После ДТП на омской набережной автомобиль вылетел на тротуар

ДТП произошло на Иртышской набережной.

Сегодня, 29 июня, в паблике «Инцидент Омск» появилась информация об аварии, которая произошла на Иртышской набережной. По словам очевидцев, ДТП случилось напротив дома № 41 рядом с бульваром Крылова.

Омичи утверждают, что во время столкновения один из автомобилей отлетел прямо на пешеходную дорожку. Город55 обратился за комментарием в Госавтоинспекцию Омской области.

«Произошло столкновение двух транспортных средств. В результате ДТП никто не пострадал», — рассказали Городу55 в пресс-службе ведомства.
Александр Страхов / скриншот Инцидент Омск
#Вероника Жукова#Общество#Новости#Омск#ДТП#ГИБДД
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