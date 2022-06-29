Чудом все целы. На омской набережной автомобиль улетел прямо на тротуар

Сегодня, 29 июня, в паблике «Инцидент Омск» появилась информация об аварии, которая произошла на Иртышской набережной. По словам очевидцев, ДТП случилось напротив дома № 41 рядом с бульваром Крылова.
Омичи утверждают, что во время столкновения один из автомобилей отлетел прямо на пешеходную дорожку. Город55 обратился за комментарием в Госавтоинспекцию Омской области.
«Произошло столкновение двух транспортных средств. В результате ДТП никто не пострадал», — рассказали Городу55 в пресс-службе ведомства.