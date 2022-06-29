Бутенко: У россиян мало шансов заразиться конго-крымской лихорадкой

Бутенко пояснил, что заболеваемость конго-крымской лихорадкой напрямую зависит от климатических условий и численности клещей. Он пояснил, что болезнь переносится через их укусы, а хранителями и переносчиками вируса в природе служат зайцы и ежи. При этом от человека к человеку лихорадка передается только при контактах с кровью.