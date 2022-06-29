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Бутенко: У россиян мало шансов заразиться конго-крымской лихорадкой

Бутенко: У россиян мало шансов заразиться конго-крымской лихорадкой

Вчера, 21:24
Фото: piqsels.com
Вирусолог центра Гамалеи Александр Бутенко рассказал об опасности, которую новый штамм конго-крымской геморрагической лихорадки, незадолго до этого выявленный на юге Российской Федерации, представляет для жителей России.

По словам специалиста, в России данное заболевание встречается в южном регионе. Он пояснил, что на Ставрополье наблюдается спад по заболеваемости, однако в последние годы регион на первом месте. За ним следуют Ростовская, Астраханская, Волгоградская области, Калмыкия и Северный Кавказ с единичными случаями заболевания. Об этом пишет pravda.ru.

Бутенко пояснил, что заболеваемость конго-крымской лихорадкой напрямую зависит от климатических условий и численности клещей. Он пояснил, что болезнь переносится через их укусы, а хранителями и переносчиками вируса в природе служат зайцы и ежи. При этом от человека к человеку лихорадка передается только при контактах с кровью.

Для того, чтобы не заразиться этой инфекцией, вирусолог посоветовал остерегаться укусов клещей, добавив, что только 0,3% людей в итоге заражаются.

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