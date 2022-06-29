Британия собирается воспользоваться утечкой мозгов из РФ

С таким призывом британский премьер выступил на саммите G7 в Баварии, пишет INFOX.ru . Он напомнил о британско-украинской программе «Исследователи из группы риска». По программе в Британию должны переехать около 130 украинских ученых. Бюджет программы был увеличен на 10 млн фунтов стерлингов, а в марте на поддержку украинских ученых выделили еще £3.