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Британия собирается воспользоваться утечкой мозгов из РФ

Сегодня, 11:16
Премьер Британии Борис Джонсон призывает ученых уезжать из России. Соединенное королевство готово предоставить ученым-эмигрантам работу. Так как в этой стране, по словам Джонсона, ценят открытость и свободу.

С таким призывом британский премьер  выступил на саммите G7 в Баварии, пишет INFOX.ru . Он напомнил о британско-украинской программе «Исследователи из группы риска». По программе в Британию должны переехать около 130 украинских ученых. Бюджет программы был увеличен на 10 млн фунтов стерлингов, а в марте на поддержку украинских ученых выделили еще £3.

Джонсон предлагает расширить компанию, и включить в нее россиян недовольных политикой властей и ситуацией в стране в целом, и тех, кто не чувствует себя в РФ в безопасности.

Под расширенную программу могут попасть IT-специалисты из РФ. С начала спецоперации СМИ стали сообщать о массовой миграции специалистов за рубеж.

Власти Турции и Узбекистана тоже заманивают IT-специалистов довольно выгодными программами. А президент США предлагает упростить выдачу американских виз российским ученым. Речь о специалистах со степенью магистра или доктора в сфере ИИ, ядерной инженерии или квантовой физики.

 

#Ольга Земскова
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