Британия собирается воспользоваться утечкой мозгов из РФ

С таким призывом британский премьер выступил на саммите G7 в Баварии, пишет INFOX.ru . Он напомнил о британско-украинской программе «Исследователи из группы риска». По программе в Британию должны переехать около 130 украинских ученых. Бюджет программы был увеличен на 10 млн фунтов стерлингов, а в марте на поддержку украинских ученых выделили еще £3.
Джонсон предлагает расширить компанию, и включить в нее россиян недовольных политикой властей и ситуацией в стране в целом, и тех, кто не чувствует себя в РФ в безопасности.
Под расширенную программу могут попасть IT-специалисты из РФ. С начала спецоперации СМИ стали сообщать о массовой миграции специалистов за рубеж.
Власти Турции и Узбекистана тоже заманивают IT-специалистов довольно выгодными программами. А президент США предлагает упростить выдачу американских виз российским ученым. Речь о специалистах со степенью магистра или доктора в сфере ИИ, ядерной инженерии или квантовой физики.