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Болезнь не отступает. Стали известны итоги оперштаба по коронавирусу в Омске

Болезнь не отступает. Стали известны итоги оперштаба по коронавирусу в Омске

Вчера, 19:07
Фото: 1MI

В Омске режим повышенной готовности по коронавирусу продлен до конца лета

За неделю коронавирусом заболевает больше 250 человек.

Сегодня в Омске прошел оперштаб по распространению коронавируса. Власти приняли решение продлить режим повышенной готовности до конца лета.

Пока уровень заболеваемости не снижается, отметили на заседании. За прошлую неделю диагноз COVID-19 подтвердился у 261 человека.

Действие режима повышенной готовности продлили до 31 августа. Масочный по-прежнему пока носит рекомендательный характер. Однако омичей призывают пройти вакцинацию до осени, пока не начался сезон респираторных заболеваний.

«Мы пошли навстречу людям по части ослабления масочного режима, понимая, что все уже устали от масок, особенно в летний период. Всего 27 регионов страны приняли такое решение», — прокомментировал губернатор Александр Бурков. 
#Любовь Фёдорова#Новости#Омск#Оперштаб#Ковид
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