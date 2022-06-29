Благодаря параллельному импорту не оправдались прогнозы о дефиците на электронику

В первой половине июня товарооборот по сравнению с этим же периодом прошлого года сократился на 48%, а количество покупок – на 9%.
Результатами подсчетов поделились в Focus Technologies, сообщает INFOX.ru со ссылкой на «КоммерсантЪ».Спад продаж наблюдается, несмотря на снижение цен после мартовского всплеска.
Начальник направления исследований и консалтинга компании Focus Technologies Михаил Васильев связывает спад товарооборота с сокращением в июне трафика магазинов электроники и бытовой техники.
В МТС одним из факторов спада продаж называют переход людей на покупки через онлайн-магазины.
Экономист Никита Кричевский в своем Телеграм канале «Антискрепа» предположил, что население во время ажиотажного спроса на фоне разговоров о скором остром дефиците на электронику просто закупились товарами впрок, что, естественно, привело к снижению спроса.
Тем временем, отмечает Кричевский, параллельный импорт, судя по всему, начал работать, и нынешние цифры явно говорят об успехах в этом направлении.