Врачи КМХЦ и онкодиспансера на боевых вертолетах вывезли раненых из Луганска

Вечером 27 июня в Луганске омские врачи эвакуировали 17 пациентов из Луганска. Их перевезли на боевых вертолетах Ми-8 до Ростова. Там врачи с пациентами пересели на самолет ИЛ-76 и направились сначала в Екатеринбург, а затем в Омск.