Врачи КМХЦ и онкодиспансера на боевых вертолетах вывезли раненых из Луганска

Вечером 27 июня в Луганске омские врачи эвакуировали 17 пациентов из Луганска. Их перевезли на боевых вертолетах Ми-8 до Ростова. Там врачи с пациентами пересели на самолет ИЛ-76 и направились сначала в Екатеринбург, а затем в Омск.
Сегодня ранним утром рейс прибыл в Омск. Вместе с пациентами вернулись секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», главный врач «Клинического медико-хирургического центра (КМХЦ) Вадим Бережной, главврач онкологического диспансера Дмитрий Маркелов и врачи КМХЦ Андрей Лифанов, Сергей Лысенко, Илья Зятьков.
Пациентов в Омске встретили машины скорой помощи. 11 из них не в состоянии передвигаться самостоятельно. Всех 17 человек доставили в КМХЦ.