Волгоградская область начала восстанавливать подшефный район ЛНР

В этот же день, 28 июня, Бочаров наладил взаимодействие с активистами подшефного Волгоградской области района ЛНР. Он выслушал предложения населения о тех задачах, которые требуют скорейшего решения. Как сообщает gorvesti.ru, обсуждалось проведение уборочной страды, организация летней оздоровительной кампании, старт нового школьного сезона и отопление в предстоящую зиму. На повестку дня был вынесен вопрос о запуске системной работы с ветеранскими и прочими организациями социальной направленности.
В Луганске Бочаров побывал на мемориалах боевой славы и возложил цветы в память о героях ВОВ и защитниках Луганской народной республики, которые отдали жизни в борьбе с фашизмом.
Правительство Волгоградской области достаточно давно вело подготовку к восстановлению мирной жизни в ЛНР. Бочаров пообещал, что в освобожденные районы будут отправлены поезда с медиками из Волгограда, которые будут проверять здоровье жителей республики. Тяжелые пациенты и заболевшие дети получат возможность пройти терапию в волгоградских медучреждениях.
Волгоградская область смогла нарастить серьезный опыт, который поможет ей реализовать все необходимые инициативы. Стоит отметить, что с 2014 года в регионе было проложено и восстановлено 3,2 тысячи километров дорог, построено и отремонтировано 67 дошкольных учреждений, появилось шесть новых школ, восстановлено и отреставрировано 600 медучреждений, а также завершена реализация 1,5 тысячи проектов благоустройства.
Все запланированные инициативы получают полное финансирование из казны на федеральном и региональном уровне. Так, в села и города области каждый год направляют новую сельскохозяйственную технику, цистерны, пожарные машины и прочий необходимый спецтранспорт для решения вопросов местного значения.
Сейчас из Волгоградской области уже прибыли бригады дорожных рабочих и строителей, которые будут трудиться над ремонтом дорог и социальных объектов. Также в Станично-Луганский район привезли необходимое оборудование и материалы для восстановительных работ. Помимо этого, в подшефный район направили 80 тонн гуманитарной помощи.
Станично-Луганский район был включен в состав ЛНР после его освобождения российскими войсками в конце февраля. Этот район не так сильно пострадал от обстрелов ВСУ, как остальные, однако Волгоградской области все же придется взяться за восстановление образовательных учреждений, больниц и прочих объектов общего пользования, разрушенных в ходе военных действий.