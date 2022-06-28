Волгоградская область начала восстанавливать подшефный район ЛНР

В этот же день, 28 июня, Бочаров наладил взаимодействие с активистами подшефного Волгоградской области района ЛНР. Он выслушал предложения населения о тех задачах, которые требуют скорейшего решения. Как сообщает gorvesti.ru, обсуждалось проведение уборочной страды, организация летней оздоровительной кампании, старт нового школьного сезона и отопление в предстоящую зиму. На повестку дня был вынесен вопрос о запуске системной работы с ветеранскими и прочими организациями социальной направленности.