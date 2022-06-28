В США при столкновении поезда и автомобиля погибли три человека

Происшествие произошло 26 июня днем. Поезд столкнулся с автомобилем, в салоне которого находилось пятеро пассажиров. Автомобиль пересекал железнодорожные пути на участке, не оборудованном шлагбаумом. Три человека, находившиеся в машине, погибли на месте. Еще двое, мужчина и ребенок, получили тяжелые травмы и были госпитализированы.