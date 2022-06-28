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В США при столкновении поезда и автомобиля погибли три человека

В США при столкновении поезда и автомобиля погибли три человека

28 июня, 19:53
Фото: pxhere.com
В Калифорнии в результате столкновения автомобиля и поезда погибли три человека.

Автомобиль столкнулся с поездом возле города Брентвуд, штат Калифорния, США, сообщает 360tv.ru со ссылкой на телеканал NBC News. В результате столкновения погибли три человека, два человека получили травмы.

Происшествие произошло 26 июня днем. Поезд столкнулся с автомобилем, в салоне которого находилось пятеро пассажиров. Автомобиль пересекал железнодорожные пути на участке, не оборудованном шлагбаумом. Три человека, находившиеся в машине, погибли на месте. Еще двое, мужчина и ребенок, получили тяжелые травмы и были госпитализированы.

Представитель компании-перевозчика сообщил, что в поезде на момент происшествия находились 90 человек, пострадавших нет. Шериф округа сообщил, что по факту происшествия уже начато расследование. Местные жители отмечают, что для этого железнодорожного переезда подобные происшествия не редкость. 

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