В пермском микрорайоне Голованово прошла акция “Чистый берег” силами активистов ПЦБК

“Наша экологическая акция направлена именно на уборку территории береговых линий водных объектов. Нам бы хотелось, чтобы мероприятие “Чистый берег” стало полезной привычкой для всех отдыхающих. Ведь так просто: отдохнул на природе – убери за собой мусор. Так мы на долгие годы сохраним природу”, - сказала глава комитета по социальной культуре и благотворительности Союза активной молодежи ГП “ПЦБК” Анастасия Куликова.