В пермском микрорайоне Голованово прошла акция “Чистый берег” силами активистов ПЦБК

По словам активистов, такие экологические акции на общественно значимых территориях проводятся регулярно. В этот раз экоакция проводилась не только на берегах рек Чусовая и Васильевка, но и на экотропе “Серебряный меридиан”, а также на аллее им. Шокина, включая местный пруд и родник, пишет издание properm.ru.
В первую очередь активисты очистили территорию у родника. Собранный пластик, включая полиэтиленовые пакеты, а также обертки от различных продуктов были помещены в мешки для дальнейшей утилизации.
На берегу реки Чусовая участники акции убрали накопившийся мусор с прибрежной полосы, включая полиэтилен и стекло, а также крышки от бутылок, фантики и автопокрышки. Всего было собрано более 30 мешков с мусором, большая часть из которого направлена на переработку, остальной мусор был вывезен на полигон.
“Наша экологическая акция направлена именно на уборку территории береговых линий водных объектов. Нам бы хотелось, чтобы мероприятие “Чистый берег” стало полезной привычкой для всех отдыхающих. Ведь так просто: отдохнул на природе – убери за собой мусор. Так мы на долгие годы сохраним природу”, - сказала глава комитета по социальной культуре и благотворительности Союза активной молодежи ГП “ПЦБК” Анастасия Куликова.
Акция “Чистый берег” проводилась силами общественного центра Голованова, ДК “Бумажник” при поддержке группы предприятий “ПЦБК”.
Напомним, группа предприятий “ПЦБК” является активным участником нацпроекта “Экология”.