В Пензенской области на турбазе утонул подросток после выпускного

Подростки после официального выпускного отмечали на турбазе окончание школы, организацией отдыха занимались родители. Юноша погиб, утонув в реке Сура — на этом участке нет организованного пляжа, глубина доходит до 5 м. Трагедия произошла на глазах его одноклассников, которые не могли помочь ему. Родители и охранники не смогли найти юношу в воде. Водолазы обнаружили его тело только на следующий день, о чем сообщила уполномоченный по правам ребенка в Пензенской области Елена Столярова.