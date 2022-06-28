В Пензенской области на турбазе утонул подросток после выпускного

26 июня днем возле станции Никоново в Городищенском районе Пензенской области на водоеме на территории турбазы утонул подросток, сообщает 360tv.ru. Согласно предварительным данным, юноша оказался в воде в результате неосторожных действий своего одноклассника, плавать он не умел.
Подростки после официального выпускного отмечали на турбазе окончание школы, организацией отдыха занимались родители. Юноша погиб, утонув в реке Сура — на этом участке нет организованного пляжа, глубина доходит до 5 м. Трагедия произошла на глазах его одноклассников, которые не могли помочь ему. Родители и охранники не смогли найти юношу в воде. Водолазы обнаружили его тело только на следующий день, о чем сообщила уполномоченный по правам ребенка в Пензенской области Елена Столярова.
Елена Столярова считает необходимым установить, кто осуществлял контроль за нахождением подростков на турбазе, знали ли организаторы отдыха о наличии водоема. По словам Столяровой, необходимо на законодательном уровне проработать вопрос безопасности несовершеннолетних при проведении мероприятий с их участием на объектах, не предназначенных для детей.