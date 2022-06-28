В Омске появилась карта социальных инвестиций бизнеса и власти

Цель проекта — не хвалить или ругать кого-то, а показать, как бизнес и власть преображают к лучшему облик города и рассказать об их усилиях в социальной и благотворительной сфере. «Омск заботливый» — это энциклопедия добрых дел и стремление переломить негативный акцент в информационной повестке.
За основу «Город55» взял омских предпринимателей, предприятия, исполнительную власть — тех, у кого возможностей на улучшения чуть больше, чем у большинства других. Вклад одних может показаться более существенным, у других менее значимым, однако стоит учитывать разные возможности, поэтому не рассматривался объем средств, затраченных участниками «Омска заботливого» на те или иные активности.
Использовались открытые данные о таких проектах, а также редакция «Города55» направила запросы самим предприятиям (к сожалению, некоторые из респондентов не ответили на запрос). К вниманию принимались главным образом цикличные мероприятия, проводимые на регулярной основе, и активности, воплощенные физически (например, одна компания построила спортплощадку, другая — ежегодно проводит бесплатные экскурсии для пожилых омичей или высаживает деревья). Безусловно, разовые социально-благотворительные мероприятия тоже важны, однако в рамках одного проекта невозможно рассказать обо всем сразу.
Стоит подчеркнуть, что, по мнению редакции, социальная деятельность бизнеса — это его добрая воля, а не обязанность. Цель бизнеса — получение прибыли, а крупные предприятия в первую очередь несет социальную нагрузку в виде уплаты налогов, поддержки своих трудовых коллективов, создания новых рабочих мест. Наш проект — это благодарность каждому неравнодушному омичу, который бережно и трепетно относится к городу и своими силами старается его улучшить.
Помимо предприятий, учитывались усилия исполнительной власти. — во внимание принимались крупные проекты, не входящие в «обязательную программу», которые были реализованы благодаря дополнительным усилиям властей. К примеру, это масштабное обновление городского транспорта Омска. На протяжении многих лет приобретение новых троллейбусов или трамваев носило единичные случаи. Обязанности провести массированную закупку подвижного состава перед нынешней командой губернатора никто не ставил, однако это было сделано.
«Город55» открыт для остальных компаний и предприятий, которые бы хотели рассказать о своих добрых делах — вы можете направить нам свою информацию, которая нанесена на карту «Омск заботливого» при следующем обновлении проекта.