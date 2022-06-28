В Омске появилась карта социальных инвестиций бизнеса и власти

‍За основу «Город55» взял омских предпринимателей, предприятия, исполнительную власть — тех, у кого возможностей на улучшения чуть больше, чем у большинства других. Вклад одних может показаться более существенным, у других менее значимым, однако стоит учитывать разные возможности, поэтому не рассматривался объем средств, затраченных участниками «Омска заботливого» на те или иные активности.