В Кремле назвали сообщения о дефолте в РФ неправомерными

Как утверждает Песков, компания Euroclear не довела до получателей платеж. Однако это не является для России проблемой, пишет RT.
В РФ 27 июня произошел технический дефолт по внешнему долгу, сообщил Bloomberg.
По данным агентства, ситуация с российскими облигациями развивается по уникальному сценарию, когда заемщик хочет заплатить, но не может этого сделать в связи с санкциями.
Ранее 24 мая Минфин США сообщил об отказе в продлении лицензии на получение инвесторами платежей по госдолгу РФ. На что Минфин РФ ответил, что это не будет мешать при оплате долговых обязательств государства.
По словам министра финансов РФ Антона Силуанова, Европа и США формируют искусственные преграды для России по обслуживанию ее государственного долга, для того чтобы повесить ярлык «дефолт».