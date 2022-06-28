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В ГД предложили дать врачам больше времени на пациентов

В ГД предложили дать врачам больше времени на пациентов

28 июня, 20:13
Фото: pxhere.com
Депутат Государственной думы Российской Федерации Сергей Миронов заявил, что время, отведенное на прием врачами российских медучреждений одного пациента не позволяет уделить человеку достаточно внимания.

В связи с этим парламентарий предложил увеличить нормативы, которые, по его словам, «прикрывают» дефицит медицинских кадров.

При этом Сергей Миронов сослался на результаты недавно проведенного исследования, согласно которому только  2,3% врачей заявили о том, что их устраивает отведенное на прием время. Об этом пишет  pravda.ru со ссылкой на издание «Вести Подмосковья».

Напомним, на сегодняшний день в российских больницах на прием терапевта и педиатра отведено всего 15 минут, эндокринолога — 19, невролога — 22, онколога — 23 минуты. По словам Миронова, многие медработники заявили о том, что было бы хорошо увеличить эти нормативы. А больше половины опрошенных (60%) заявили, что готовы тратить дополнительное время на осмотр и опрос больных.

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