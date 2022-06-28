В ГД предложили дать врачам больше времени на пациентов

Напомним, на сегодняшний день в российских больницах на прием терапевта и педиатра отведено всего 15 минут, эндокринолога — 19, невролога — 22, онколога — 23 минуты. По словам Миронова, многие медработники заявили о том, что было бы хорошо увеличить эти нормативы. А больше половины опрошенных (60%) заявили, что готовы тратить дополнительное время на осмотр и опрос больных.