США предсказали “апокалиптический” рост цен на бензин

Клоза напомнил, что в июле в Соединенных Штатах традиционно наблюдается рост стоимости горючего. По его словам, США очень повезет, если ураганы и проблемы с подачей электроэнергии не выведут нефтеперерабатывающие заводы из строя, пишет iz.ru.
Именно погода, по мнению эксперта, может свести на нет “наметившийся прогресс в вопросе ослабления американских стандартов для импортируемого топлива в летний период”.
Напомним, экс-президент США Дональд Трамп выступил с резкой критикой действий администрации Джо Байдена. Он назвал Штаты не великой страной, а страной упадка, обвинив в этом действующего президента.