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США предсказали “апокалиптический” рост цен на бензин

Вчера, 10:58
Глава энергетического анализа центра OPIS Том Клоза в эфире канала Fox Business заявил, что летние ураганы несут угрозу для американских НПЗ. Из-за них топливо может резко подорожать.

Клоза напомнил, что в июле в Соединенных Штатах традиционно наблюдается рост стоимости горючего. По его словам, США очень повезет, если ураганы и проблемы с подачей электроэнергии не выведут нефтеперерабатывающие заводы из строя, пишет iz.ru

Именно погода, по мнению эксперта, может свести на нет “наметившийся прогресс в вопросе ослабления американских стандартов для импортируемого топлива в летний период”.

Напомним, экс-президент США Дональд Трамп выступил  с резкой критикой действий администрации Джо Байдена. Он назвал Штаты не великой страной, а страной упадка, обвинив в этом действующего президента.

#Ольга Земскова
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