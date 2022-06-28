США предсказали “апокалиптический” рост цен на бензин

Клоза напомнил, что в июле в Соединенных Штатах традиционно наблюдается рост стоимости горючего. По его словам, США очень повезет, если ураганы и проблемы с подачей электроэнергии не выведут нефтеперерабатывающие заводы из строя, пишет iz.ru.