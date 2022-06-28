Советский округ Омска оказался лидером по социальным инвестициям

Как оказалось, наиболее охваченным заботой оказался Советский округ, в том числе за счёт усилий расположенных в данной части города крупных промышленных предприятий. Так, компания "ТГК-11" выделяла средства на благоустройство и освещение посёлка Новоалександровского. Омский нефтезавод помогал детским художественным и музыкальным школам, больницам, строил спортивные комплексы, выделял средства на благоустройство проспекта Культуры. Компания "Омский бекон" давно сотрудничает с ОмГАУ, помогая в проведении практики студентам и оснашении вуза. Всего в рамках "Омска заботливого" насчитывается 20 таких объектов на территории САО.
Далее идет Центральный округ — 12 объектов, во многом за счёт расположения там ведущих культурных учреждений города. Банк ВТБ оказывал поддержку театру «Арлекин» и «Лицейскому театру», Сбербанк сотрудничал по мероприятиям с музеем Врубеля, а областные власти добились завершения многолетней эпопеи с реконструкцией здания страхового общества «Саламандра», где действует филиал «Эрмитаж-Сибирь».
В тройку лидеров вошел Кировский округ, в основном за счет предпринимателя Валерия Кокорина, который многие годы избирается депутатом от этой территории и вкладывается в социальную сферу через открытый им фонд «Новый город». К примеру, был восстановлен ДК Кировского округа, в здании бывшего аэропорта местных линий открылась детская школа бокса. Другие примеры на территории округа — это вложения Радиозавода им. Попова в научные исследования археологического комплекса «Стоянка Омская» и миллиардная реконструкция ул. Шаронова за счет областного бюджета.
Отметим, наиболее популярны среди благотворителей оказались такие сферы как культура, спорта и образование. Также поддержка со стороны бизнеса охватывает экологию, благоустройство, помощь незащищенным слоям населения, медицину. Согласно статистике проекта «Омск заботливый», по совокупности социальных инвестиций Омский НПЗ лидирует в городе во всех перечисленных направлениях.