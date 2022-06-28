Советский округ Омска оказался лидером по социальным инвестициям

В тройку лидеров вошел Кировский округ, в основном за счет предпринимателя Валерия Кокорина, который многие годы избирается депутатом от этой территории и вкладывается в социальную сферу через открытый им фонд «Новый город». К примеру, был восстановлен ДК Кировского округа, в здании бывшего аэропорта местных линий открылась детская школа бокса. Другие примеры на территории округа — это вложения Радиозавода им. Попова в научные исследования археологического комплекса «Стоянка Омская» и миллиардная реконструкция ул. Шаронова за счет областного бюджета.