Сомнительные продукты. На границе с Омской областью задержали 160 тонн яиц и мяса

В пресс-службе регионального Россельхознадзора рассказали о сомнительных продуктах, которые не пустили в Омскую область. В числе продуктов - мясо, яйца и даже декоративные птицы. В общей сложности на границе остановили около 160 тонн спорной продукции.
Из республики Казахстан в Омскую область хотели ввезти около 35 тонн продукции и 1 голову лошади, а вывезти из России без документов хотели около 124 тонн продукции, 1 020 яиц пищевых и инкубационных, а также 10 декоративных щеглов. Вся продукция была без разрешающих документов.
Отмечается, что некоторые грузы все же пустили через границу. После более тщательной проверки путь открыли для 1 214 пчелопакетов и 1.8 тонн продукции. Еще 0.032 тонн продукции признали некачественной и опасной, ее пришлось уничтожить.