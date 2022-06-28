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Сомнительные продукты. На границе с Омской областью задержали 160 тонн яиц и мяса

Сомнительные продукты. На границе с Омской областью задержали 160 тонн яиц и мяса

28 июня, 15:46
Фото: 1MI

В Омскую область не пустили 160 тонн подозрительного мяса и яиц

Продукцию развернули или уничтожили.

В пресс-службе регионального Россельхознадзора рассказали о сомнительных продуктах, которые не пустили в Омскую область. В числе продуктов - мясо, яйца и даже декоративные птицы. В общей сложности на границе остановили около 160 тонн спорной продукции.

Из республики Казахстан в Омскую область хотели ввезти около 35 тонн продукции и 1 голову лошади, а вывезти из России без документов хотели около 124 тонн продукции, 1 020 яиц пищевых и инкубационных, а также 10 декоративных щеглов. Вся продукция была без разрешающих документов.

Отмечается, что некоторые грузы все же пустили через границу. После более тщательной проверки путь открыли для 1 214 пчелопакетов и 1.8 тонн продукции. Еще 0.032 тонн продукции признали некачественной и опасной, ее пришлось уничтожить.

#Общество#Новости#Омская область#Граница#Продукты#Ольга Акамова
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