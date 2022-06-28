Сомнительные продукты. На границе с Омской областью задержали 160 тонн яиц и мяса

Из республики Казахстан в Омскую область хотели ввезти около 35 тонн продукции и 1 голову лошади, а вывезти из России без документов хотели около 124 тонн продукции, 1 020 яиц пищевых и инкубационных, а также 10 декоративных щеглов. Вся продукция была без разрешающих документов.